Huawei назвала российскую цену смартфона-флагмана Honor 10

Спустя без малого месяц после анонса в Китае Huawei представила новый флагманский смартфон бренда Honor — Honor 10 — и для международной аудитории. Главная реальная новость (о смартфоне-то все было известно и раньше) — объявлены российские цены Honor 10, устройства, во многом повторяющего компактную версию флагмана бренда, Huawei P20 (по этой ссылке читайте наш полный обзор смартфона), но заметно более доступного.

Итак, прием предварительных заказов на Honor 10 в России уже открылся. Версия с 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 26 990 рублей (цвета — черный, серый, синий), 128-гигабайтная — на 3000 рублей дороже (черный, синий). Выбирая объем накопителя стоит помнить, что, в отличие от флагманов Honor предшествующих лет, слота для microSD-карт у «десятки» нет.

За эти деньги — то есть порядка половины от стоимости флагманских смартфонов от других лидеров рынка, Samsung и Apple — покупатель Honor 10 получит аппарат с почти такой же производительностью, в красивом, переливающемся стеклянно-металлическом корпусе и с очень хорошими камерами.

Внешность у Honor 10 яркая, но предсказуемая. В верхней части 5,84-дюймового «высокого» экрана, разумеется, присутствует вырез-"челка", которую производители в этом году считают обязательным ингредиентом продвинутого дизайна. Как и ставшее уже традицией (начиная с Honor 8) 15-слойное стекло задней панели, эффектно переливающееся на свету. В этом году цвета еще более нарядные, особенно синий и зеленый, которые немного меняют оттенок при взгляде под разными углами.

В отличие от флагманов Huawei, объективы сдвоенной тыловой камеры у Honor 10 размещены горизонтально, вспышка при этом вынесена за пределы продолговатого выступа, а рядом, чтобы никто не сомневался в наличии у аппарата продвинутого «ума», красуется надпись «AI Camera». Подразумевается, что смартфон умеет анализировать попавшее в кадр с помощью машинного обучения и на основе алгоритмов оптимизировать картинку. Причем делает это не для всего изображения сразу, а для разных областей по отдельности, используя технологию «семантической сегментации изображения». Говоря проще, аппарат «видит», где, например, небо, где земля, а где лицо человека, и обрабатывает данные с сенсора с учетом условий в каждой из областей.

Модулей у камеры два — цветной 16-мегапиксельный с объективом f/1.8 и черно-белый 24-мегапиксельный, у его линзы апертура f/2.4. Видео аппарат может снимать в 4K при 30 кадрах в секунду или в FullHD при 60. А вот модного в этом сезоне суперзамедленного режима здесь нет.

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Процессор здесь тот же, что и у флагманов Huawei: Kirin 970, лишь немного уступающий в производительности Qualcomm Snapdragon 845 или Apple A11. У чипа 4 ядра ARM Cortex A73 на частоте 2,4 ГГц и четыре A53 — на 1,8 ГГц, а также графика Mali-G72 MP12. Оперативной памяти 4 гигабайта, встроенной — 64 или 128, слота для microSD нет, если только поддержка двух SIM-карт. А вот аудиоразъем здесь сохранили. Емкость аккумулятора — 3400 мА*ч, поддерживается быстрая зарядка, причем на 50% пустой аккумулятор должен заряжаться менее, чем за полчаса.

Отличительной особенностью является сканер отпечатков пальцев на передней панели — он не оптический, а ультразвуковой и спрятан под совершенно гладкое стекло. Чтобы было видно, куда класть палец, продолговатую зону датчика «нарисовали» линией из точек. Как мне кажется, более минималистичный дизайн этого элемента — например, одна точка или тонкий круг — пошел бы Honor 10 на пользу.

Сделанные в день открытия предзаказы Huawei и ее партнеры-ритейлеры обещают доставить россиянам к 22 мая.