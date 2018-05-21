Бюджетный безрамочный смартфон Huawei Honor 7C выходит в России

Компания Huawei объявила о скором начале продаж в России смартфона Honor 7C. Это бюджетная версия Honor 7X с безрамочным дизайном, двойной основной камерой, NFC для работы с платежными системами и функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя.

Смартфон Honor 7C доступен в черном и синем цветах корпуса. Начало продаж в России намечено на 24 мая 2018 года. Рекомендованная розничная цена стартует от 10990 рублей.

Huawei Honor 7C оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, основной камерой 13+2 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и microSD. Смартфон работает под Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0.