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Spigen представила чехлы для iPhone X в стиле iMac G3
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Spigen представила чехлы для iPhone X в стиле iMac G3 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Spigen представила чехлы для iPhone X в стиле iMac G3По случаю десятилетнего юбилея компания Spigen анонсировала сразу несколько чехлов для iPhone X. Их основная фишка — необычный дизайн, позаимствованный у оригинального моноблока iMac и iPhone первого поколения.
Имитирующие iMac G3 чехлы Spigen представлены в пяти цветовых решениях: белом, голубом, красном, сером и зеленом. Тыльная сторона корпуса имеет характерное деление на отдельные элементы и выполняет исключительно декоративную функцию.
Внутри чехла характерный рифленый пластик и знаковая надпись «Hello». Именно с этой фразы начиналась история компьютеров Mac в далеком 1984 году.
Сами чехлы довольно громоздкие — об элегантности в Spigen не думали, поскольку старались максимально передать эпоху первых компьютеров Apple.
Еще одна серия чехлов заимствует дизайн оригинального iPhone, выпущенного в 2007 году. В чехле используются такие же черные кнопки и есть характерное отверстие под логотип.
Стоимость новинок по предзаказу на краудфандинговой площадке Indiegogo составляет $18 (1 150 рублей). Рыночная цена чехлов Spigen составит $35 (2 250 рублей).
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