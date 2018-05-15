Spigen представила чехлы для iPhone X в стиле iMac G3

Spigen представила чехлы для iPhone X в стиле iMac G3По случаю десятилетнего юбилея компания Spigen анонсировала сразу несколько чехлов для iPhone X. Их основная фишка — необычный дизайн, позаимствованный у оригинального моноблока iMac и iPhone первого поколения.

Имитирующие iMac G3 чехлы Spigen представлены в пяти цветовых решениях: белом, голубом, красном, сером и зеленом. Тыльная сторона корпуса имеет характерное деление на отдельные элементы и выполняет исключительно декоративную функцию.

Внутри чехла характерный рифленый пластик и знаковая надпись «Hello». Именно с этой фразы начиналась история компьютеров Mac в далеком 1984 году.

Сами чехлы довольно громоздкие — об элегантности в Spigen не думали, поскольку старались максимально передать эпоху первых компьютеров Apple.

Еще одна серия чехлов заимствует дизайн оригинального iPhone, выпущенного в 2007 году. В чехле используются такие же черные кнопки и есть характерное отверстие под логотип.

Стоимость новинок по предзаказу на краудфандинговой площадке Indiegogo составляет $18 (1 150 рублей). Рыночная цена чехлов Spigen составит $35 (2 250 рублей).