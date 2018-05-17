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Потенциальный наследник Nokia 3 засветился на фото
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Потенциальный наследник Nokia 3 засветился на фото 

Ferra.ru 17 мая 2018
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
В сети появилась живая фотография готовящегося к выпуску смартфона Nokia 3 2018 года выпуска, пока не представленного производителем официально. Фото опубликовал один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba, оно довольно быстро было удалено, но информация успела разлететься по сети.
Судя по логотипам на пластиковом корпусе, Nokia 3 (2018) базируется на платформе Android One, с чистой ОС. По дизайну задняя панель довольно сильно напоминает смартфоны серии Lumia, которые больше не выпускаются. Также можно заметить двойную камеру с вертикальной организацией и сканер отпечатков пальцев, котого не было у оригинального Nokia 3.
Компания HMD Global, сейчас занимающаяся смартфонами Nokia, собирается провести 29 мая 2018 года презентацию в России. Возможно, Nokia 3 (2018) станет одной из новинок на ней. Также могут дебютировать Nokia X5 и X7, дополняющие недавно представленный Nokia X6.
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