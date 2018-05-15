HP анонсировала роскошный моноблок с 34-дюймовым экраном

Компания HP представила новый моноблок EliteOne 1000 AiO G2. Модель получила 34-дюймовый изогнутый дисплей разрешением 3440х1440 точек. Новинка комплектуется шестиядерным процессором Intel Core восьмого поколения. В максимальной комплектации предусмотрена дискретная видеокарта AMD Radeon RX 560 с 4 ГБ памяти формата GDDR5. Продажи стартуют в июне по цене от $1280.

Одновременно была представлена и модель ENVY Curved AiO 34, рассчитанная уже на домашнее использование. У неё точно такой же дисплей и также процессоры Intel Core восьмого поколения. А вот видеокарта другая — NVIDIA GeForce GTX 1050. Цена и дата начала продаж этой модели пока не уточняются. Оба моноблока доступны в широком разнообразии комплектаций оперативной памятью и накопителями различного формата.

Источник: HP Фото: HP Читайте также: Slimbook Curve — необычный ПК-моноблок с изогнутым дисплеем

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