Чем удивила линейка наушников Art Monitor от Audio-Technica 

На счету Audio-Technica немало заслуг, начиная от сверхдорогих лимитированных моделей «в дереве» и заканчивая «народными» наушниками ATH-M50. Несколько новых моделей наушников линейки Art Monitor производитель показал еще на выставке CES 2016. Помимо модели ATH-A550Z среднего ценового сегмента, свет увидела и флагманская ATH-A2000Z. Последняя оснащена специально разработанными 53-миллиметровыми излучателями, а также (внимание!) облегченными чашками из титана, которые имеют не только стильную полированную поверхность, но и внутреннюю перегородку из магния (по заверениям производителя — чтобы снизить вибрации).

У ATH-A550Z чашки уже выполнены из пластика, да и в целом модель гораздо бюджетнее флагмана, тем не менее ее заслуженно относят к категории полноразмерных мониторов — по габаритам она редко уступает конкурентам. Конечно, сравнивать две пары этих наушников мы сегодня не будем (это лишнего смысла, они совершенно разного ценового сегмента и направленности), но посмотрим, чем выделяется каждая модель.

Технические характеристики ATH-A550Z

Излучатель: динамический, 53 мм Диапазон частот: 5 Гц — 35 кГц Максимальная входная мощность: 1000 мВт Чувствительность: 100 дБ/мВт Импеданс: 40Ω Вес: 300 г Кабель: прямой 3 м Штекер: 3,5 мм Технические характеристики ATH-A2000Z

Излучатель: динамический, 53 мм Диапазон частот: 5 Гц — 45 кГц Максимальная входная мощность: 2000 мВт Чувствительность: 101 дБ/мВт Импеданс: 44Ω Вес: 294 г Кабель: прямой 3 м Штекер: 3,5 мм + переходник 6,3 мм Упаковка и комплект поставки

По этому пункту ничего особенного. Коробка из плотного картона скрывает под собой фирменный черный бокс Audio-Technica, внутри которого находятся сами наушники.

В комплекте к ATH-A550Z не положили ничего, кроме самих наушников. Поскольку кабель несъемный, дополнительных проводов нет, хотя хотелось бы какой-нибудь мешочек из экокожи для хранения наушников. В случае с флагманской моделью комплектация дополнена адаптером 3,5 — 6,3 мм. Кабель здесь тоже снимать нельзя, «поиграться» со звучанием в зависимости от используемого провода не получится.

В целом пристойно, особых откровений в комплекте нет. Не все ожидаемое положили в комплект, но нужно ли еще что-то для мониторов? Пожалуй, нет.

Дизайн и комфорт

По этому пункту даже младшая модель Audio-Technica дает больше, чем от них ожидаешь. Вообще, вся линейка Art Monitor прежде всего хвалится запатентованной конструкцией 3D-оголовья — она предполагает единую систему для всех моделей линейки. Материалы, конечно, используются разные, но внешний вид и многие механические элементы схожи как у младшей модели, так и у старшей.

Чашки ATH-A550Z выполнены из пластика и имеют диаметр 109 мм при толщине 35 мм. Этого запросто хватает для того, чтобы целиком вместить даже крупную ушную раковину.

В центре чашки надежно закреплен дуговой двухосный регулятор положения: к оголовью из стальных прутьев в оплетке он фиксирован шарниром. Чашки свободно двигаются в пределах 20 градусов в обеих плоскостях — для плотного прилегания к ушам мониторных наушников этого более чем достаточно.

Гибкое запатентованное оголовье включает в себя специальные подпружиненные «лапки», мягко прилегающие к голове. Контакт с головой приятен благодаря подушечкам с тканевым покрытием. Амбушюры выполнены хоть из экокожи, но довольно качественной: на голове наушники сидят приятно, в течение нескольких часов можно работать спокойно, шумоизоляция на среднем уровне.

Кабель у ATH-A550Z зафиксирован в левой чашечке, а на его конце расположен классический 3,5-мм мини‑джек. Провод толстый, массивный и длинный — 3 метра.

ATH-A2000Z выглядит гораздо богаче — свою роль играют титановые чашки с металлической фактурой (кстати, весят эти наушники меньше пластиковых ATH-A550Z). Собирают данные наушники вручную прямо в Японии. Здесь мы видим ту же систему 3D Wing Support для комфортной посадки и снижения давления на голову. В конструкции оголовья используются более мощные пружинные листы, за счет чего вся конструкция кажется более надежной.

Амбушюры, как и положено премиальным наушникам, выполнены из натуральной кожи производства Clarino, которая не только очень прочная, но и очень мягкая, благодаря чему прослужит очень долгое время, но не скажется на комфорте использования. Они же положительно влияют на шумоизоляцию — можно смело сказать, что от внешних звуков вы будете надежно защищены.

Двусторонний 4-жильный кабель с независимым заземлением для правого и левого каналов не искажает сигнал, который идет от источника.

С точки зрения эргономики линейка мониторов Art Monitor оказалась очень интересной — как младшая модель, так и ее «старший брат». Спасибо нужно сказать фирменной конструкции оголовья — она исключает бесконечные муки с подстраиванием под анатомические особенности головы. Чашки комфортно прилегают за счет мягких пружин фиксирующих лапок, при этом в ATH-A2000Z чуть более жесткая фиксация, тем не менее ощущение постоянного присутствия наушников не появляется даже через пару часов.

Для естественного звучания басов ATH-A2000Z оснащены системой двойного воздушного демпфирования Audio-Technica (D. A. D. S), и она справляется со своей задачей на твердую пятерку, выдавая сбалансированные низкие частоты. Кроме того, в данной модели применена магнитная схема с обмоткой из бескислородной меди OFC-7N. Легкий и при этом жесткий магниевый дефлектор уменьшает нежелательные вибрации. Максимальная входная мощность наушников составляет 2 Вт против 1 Вт у младшей модели, да и частотный диапазон у флагмана шире — от 5 до 45 000 Гц.

Для прослушивания использовалось следующее оборудование:

FiiO M7 Записи высокого разрешения в lossless-форматах

Что ждешь от мониторных наушников среднего ценового сегмента? Обычно это окрашенный звук с акцентом на низких и высоких частотах. В ATH-A550Z мы не услышали ничего подобного, не говоря уж о ATH-A2000Z.

Звук ATH-A550Z на удивление светлый, он имеет низкий уровень искажений. Хотя модель ориентирована на ценителей честного и не приукрашенного звука, ее можно смело порекомендовать и начинающим аудиофилам. Наверное, это одна из лучших моделей в своем ценовом диапазоне.

Вроде бы ATH-A2000Z по характеристикам не сильно отличаются от ATH-A500Z, но разница в звуке огромна. Собственно, так и должно быть, когда сравниваешь недорогие наушники с премиальными. Это выражается не только в более глубоком басе без потери высоких частот и в проработанной середине, но и в звуке более широкого разрешения, до которого некоторым еще придется дорасти.

Бас у ATH-A550Z радует скоростными характеристиками, по хлесткости и разрешению он вполне способен соперничать со многими дорогими моделями. Но система двойного воздушного демпфирования в старшей модели обеспечивает более глубокие и сбалансированные низкие частоты, и это заметно.

Средние частоты хороши безоговорочно в обоих наушниках. Подача чистая и аккуратная, уровень искажений низкий (наличие жесткого магниевого дефлектора ощущается). Эмоциональность, проработка образов, передача характера инструментов — все это данные наушники умеют просто отлично.

Верхние частоты хороши у обоих, но старшая явно выделяется кристально чистой передачей диапазона.

Совместимость

Данные модели легко «раскачиваются» хорошим плеером, об использовании со смартфонами и планшетами лучше забыть. Больше, конечно, они подойдут либо для домашнего использования, либо для студии звукозаписи — ATH-A2000Z приятно удивит профессионалов.

По стилям музыки младшую модель можно рекомендовать для джаза, рока и классики, тогда как на старшей отлично «заходит» хип-хоп (но порцию хороших концертных записей и живой музыки никто не отменял). Мониторные наушники традиционно чувствительны к подбору треков, это стоит иметь в виду.

Несколько треков для примера.

Rise Against — Wait for Me. Этот трек панк-рок-группы из Чикаго просто покорил в сочетании с ATH-A550Z. Рокеры воплощают все свои философские постулаты в музыке, и они отлично передаются слушателю.