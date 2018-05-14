Чем удивила линейка наушников Art Monitor от Audio-Technica

Компания Audio-Technica не нуждается в особых представлениях для большинства ценителей хорошего звука. Их наушники всегда предлагают отличное качество по адекватным ценам, недаром утверждают, что каждые вторые наушники, продаваемые в Японии , сделаны этой компанией. Поэтому мы не могли пройти мимо двух интересных представителей линейки полноразмерных мониторов от Audio-Technica.

На счету Audio-Technica немало заслуг, начиная от сверхдорогих лимитированных моделей «в дереве» и заканчивая «народными» наушниками ATH-M50. Несколько новых моделей наушников линейки Art Monitor производитель показал еще на выставке CES 2016. Помимо модели ATH-A550Z среднего ценового сегмента, свет увидела и флагманская ATH-A2000Z. Последняя оснащена специально разработанными 53-миллиметровыми излучателями, а также (внимание!) облегченными чашками из титана, которые имеют не только стильную полированную поверхность, но и внутреннюю перегородку из магния (по заверениям производителя — чтобы снизить вибрации).

У ATH-A550Z чашки уже выполнены из пластика, да и в целом модель гораздо бюджетнее флагмана, тем не менее ее заслуженно относят к категории полноразмерных мониторов — по габаритам она редко уступает конкурентам. Конечно, сравнивать две пары этих наушников мы сегодня не будем (это лишнего смысла, они совершенно разного ценового сегмента и направленности), но посмотрим, чем выделяется каждая модель.

Технические характеристики ATH-A550Z

Излучатель: динамический, 53 мм Диапазон частот: 5 Гц — 35 кГц Максимальная входная мощность: 1000 мВт Чувствительность: 100 дБ/мВт Импеданс: 40Ω Вес: 300 г Кабель: прямой 3 м Штекер: 3,5 мм Технические характеристики ATH-A2000Z

Излучатель: динамический, 53 мм Диапазон частот: 5 Гц — 45 кГц Максимальная входная мощность: 2000 мВт Чувствительность: 101 дБ/мВт Импеданс: 44Ω Вес: 294 г Кабель: прямой 3 м Штекер: 3,5 мм + переходник 6,3 мм Упаковка и комплект поставки

По этому пункту ничего особенного. Коробка из плотного картона скрывает под собой фирменный черный бокс Audio-Technica, внутри которого находятся сами наушники.

В комплекте к ATH-A550Z не положили ничего, кроме самих наушников. Поскольку кабель несъемный, дополнительных проводов нет, хотя хотелось бы какой-нибудь мешочек из экокожи для хранения наушников. В случае с флагманской моделью комплектация дополнена адаптером 3,5 — 6,3 мм. Кабель здесь тоже снимать нельзя, «поиграться» со звучанием в зависимости от используемого провода не получится.

В целом пристойно, особых откровений в комплекте нет. Не все ожидаемое положили в комплект, но нужно ли еще что-то для мониторов? Пожалуй, нет.

Дизайн и комфорт

По этому пункту даже младшая модель Audio-Technica дает больше, чем от них ожидаешь. Вообще, вся линейка Art Monitor прежде всего хвалится запатентованной конструкцией 3D-оголовья — она предполагает единую систему для всех моделей линейки. Материалы, конечно, используются разные, но внешний вид и многие механические элементы схожи как у младшей модели, так и у старшей.

Чашки ATH-A550Z выполнены из пластика и имеют диаметр 109 мм при толщине 35 мм. Этого запросто хватает для того, чтобы целиком вместить даже крупную ушную раковину.

В центре чашки надежно закреплен дуговой двухосный регулятор положения: к оголовью из стальных прутьев в оплетке он фиксирован шарниром. Чашки свободно двигаются в пределах 20 градусов в обеих плоскостях — для плотного прилегания к ушам мониторных наушников этого более чем достаточно.

Гибкое запатентованное оголовье включает в себя специальные подпружиненные «лапки», мягко прилегающие к голове. Контакт с головой приятен благодаря подушечкам с тканевым покрытием. Амбушюры выполнены хоть из экокожи, но довольно качественной: на голове наушники сидят приятно, в течение нескольких часов можно работать спокойно, шумоизоляция на среднем уровне.

Кабель у ATH-A550Z зафиксирован в левой чашечке, а на его конце расположен классический 3,5-мм мини‑джек. Провод толстый, массивный и длинный — 3 метра.

ATH-A2000Z выглядит гораздо богаче — свою роль играют титановые чашки с металлической фактурой (кстати, весят эти наушники меньше пластиковых ATH-A550Z). Собирают данные наушники вручную прямо в Японии. Здесь мы видим ту же систему 3D Wing Support для комфортной посадки и снижения давления на голову. В конструкции оголовья используются более мощные пружинные листы, за счет чего вся конструкция кажется более надежной.

Амбушюры, как и положено премиальным наушникам, выполнены из натуральной кожи производства Clarino, которая не только очень прочная, но и очень мягкая, благодаря чему прослужит очень долгое время, но не скажется на комфорте использования. Они же положительно влияют на шумоизоляцию — можно смело сказать, что от внешних звуков вы будете надежно защищены.

Двусторонний 4-жильный кабель с независимым заземлением для правого и левого каналов не искажает сигнал, который идет от источника.

С точки зрения эргономики линейка мониторов Art Monitor оказалась очень интересной — как младшая модель, так и ее «старший брат». Спасибо нужно сказать фирменной конструкции оголовья — она исключает бесконечные муки с подстраиванием под анатомические особенности головы. Чашки комфортно прилегают за счет мягких пружин фиксирующих лапок, при этом в ATH-A2000Z чуть более жесткая фиксация, тем не менее ощущение постоянного присутствия наушников не появляется даже через пару часов.

Для естественного звучания басов ATH-A2000Z оснащены системой двойного воздушного демпфирования Audio-Technica (D. A. D. S), и она справляется со своей задачей на твердую пятерку, выдавая сбалансированные низкие частоты. Кроме того, в данной модели применена магнитная схема с обмоткой из бескислородной меди OFC-7N. Легкий и при этом жесткий магниевый дефлектор уменьшает нежелательные вибрации. Максимальная входная мощность наушников составляет 2 Вт против 1 Вт у младшей модели, да и частотный диапазон у флагмана шире — от 5 до 45 000 Гц.

Для прослушивания использовалось следующее оборудование:

Apple MacBook Pro Retina 2012

FiiO M7 Записи высокого разрешения в lossless-форматах

Что ждешь от мониторных наушников среднего ценового сегмента? Обычно это окрашенный звук с акцентом на низких и высоких частотах. В ATH-A550Z мы не услышали ничего подобного, не говоря уж о ATH-A2000Z.

Звук ATH-A550Z на удивление светлый, он имеет низкий уровень искажений. Хотя модель ориентирована на ценителей честного и не приукрашенного звука, ее можно смело порекомендовать и начинающим аудиофилам. Наверное, это одна из лучших моделей в своем ценовом диапазоне.

Вроде бы ATH-A2000Z по характеристикам не сильно отличаются от ATH-A500Z, но разница в звуке огромна. Собственно, так и должно быть, когда сравниваешь недорогие наушники с премиальными. Это выражается не только в более глубоком басе без потери высоких частот и в проработанной середине, но и в звуке более широкого разрешения, до которого некоторым еще придется дорасти.

Бас у ATH-A550Z радует скоростными характеристиками, по хлесткости и разрешению он вполне способен соперничать со многими дорогими моделями. Но система двойного воздушного демпфирования в старшей модели обеспечивает более глубокие и сбалансированные низкие частоты, и это заметно.

Средние частоты хороши безоговорочно в обоих наушниках. Подача чистая и аккуратная, уровень искажений низкий (наличие жесткого магниевого дефлектора ощущается). Эмоциональность, проработка образов, передача характера инструментов — все это данные наушники умеют просто отлично.

Верхние частоты хороши у обоих, но старшая явно выделяется кристально чистой передачей диапазона.

Совместимость

Данные модели легко «раскачиваются» хорошим плеером, об использовании со смартфонами и планшетами лучше забыть. Больше, конечно, они подойдут либо для домашнего использования, либо для студии звукозаписи — ATH-A2000Z приятно удивит профессионалов.

По стилям музыки младшую модель можно рекомендовать для джаза, рока и классики, тогда как на старшей отлично «заходит» хип-хоп (но порцию хороших концертных записей и живой музыки никто не отменял). Мониторные наушники традиционно чувствительны к подбору треков, это стоит иметь в виду.

Несколько треков для примера.

Rise Against — Wait for Me. Этот трек панк-рок-группы из Чикаго просто покорил в сочетании с ATH-A550Z. Рокеры воплощают все свои философские постулаты в музыке, и они отлично передаются слушателю.

The Weeknd — Pray For Me. Выходящие за рамки традиционного R&B микстейпы по-новому раскрываются с ATH-A2000Z. Они будто впрямь созданы из тех материй, из которых делаются непроглядные сумерки, где так долго не затухает холодное эхо пульсирующего подсознания.

Lana Del Rey — High By the Beach. Чувственный вокал подчеркивает меланхоличные и загадочные, слегка психоделичные настроения в творчестве певицы.

Выводы

У Audio-Technica получилась интересная линейка Art Monitor, которая отвечает всем критериям к современным наушникам: низкое сопротивление, высокая чувствительность и отменная эргономика. ATH-A2000Z явно ориентирована на ценителей аудиофильского звука, тогда как младшую модель найдут интересной просто любители качественного аудио. Закрытое акустическое оформление делают модели очень заманчивым вариантом для любителей мониторной подачи звука.

ATH-A550z

ATH-A2000z