iPhone с ЖК-дисплеем может выйти в трех новых цветах

iPhone с ЖК-дисплеем может выйти в трех новых цветахУже несколько инсайдеров подтвердили, что в этом году Apple планирует показать сразу три новых айфона. В сентябре компания представит обновленный iPhone X, iPhone X Plus с увеличенным экраном и недорогую модель айфона с IPS-матрицей.

Ресурс StreetInsider заверяет, что Apple планирует разделить модельную линейку собственных смартфонов не только за счет использования более дешевых комплектующих, но и за счет цвета корпуса.

Так, новый iPhone (предположительно iPhone 8S) с IPS-матрицей может получить сразу несколько новых цветов% желтый, синий и розовый.

Для премиального сегмента (модели с OLED-матрицей) останутся классические «дорогие» цвета, а для более доступного iPhone — новая цветовая палитра.

По сути, Apple планирует повторить историю, которая хорошо знакома нам по iPhone 5c. Сказать, что такой подход, как и сама модель, были эффективными, сложно.

Остается лишь надеяться, что Apple не будет использовать пластик в качестве корпуса для «бюджетного» iPhone 2018 года выпуска.