Огромный ПК-моноблок HP первым получил встроенный голосовой помощник Alexa

Компания HP представила новый компьютер класса «всё-в-одном» серии Envy. Ультраширокоформатная 34-дюймовая модель с изогнутым дисплеем под буквальным названием Curved AiO 34 позиционируется как первый в мире ПК-моноблок с интегрированным голосовым помощником Alexa от Amazon.

То есть, пользователь сможет поговорить с ПК, попросить запустить музыку, проверить погоду и многое другое. Также моноблок может похвастаться четырьмя динамиками Bang & Olufsen и встроенной площадкой для беспроводной зарядки смартфона.

Дисплей имеет разрешение 3440 x 1440 пикселей, в основе ПК лежат процессоры Intel Core восьмого поколения и графика GeForce GTX 1050. Относительно сроков выпуска HP сообщила лишь о доступности «в конце лета», а вот цену пока не назвала. 27-дюймовая модель моноблока с плоским экраном стартует от 1400 долларов США.