Как восстановить компьютер или ноутбук

Ремонт ноутбука или компьютера нуждается в разборке устройства. При самостоятельном вскрытии корпуса исчезнет заводская гарантия, повысится стоимость оказываемых услуг.

Наши инженеры каждый день восстанавливают функционирование техники разных марок, в том числе HP, Dell, Acer, Asus, Sony, Lenovo http://fastmaster.net/irkutsk/remont-noutbookov-lenovo.html, Toshiba и др. При замене поврежденной детали специалист нашего сервисного центра найдет оригинальную запчасть для любой модели. Для проведения работ применяется современное оборудование, оригинальные запчасти и инструменты, что позволяет сокращать время ремонта и проводить программный контроль процедуры очистки и пайки. Также после работ предоставляются гарантии на оказанные услуги.

Где может проводиться ремонт?

Мы предоставляем квалифицированный ремонт ноутбуков с выездом в офис или на дом заказчика. Приехавший мастер выполнит бесплатную диагностику оборудования, по итогам которой примет решение о выполнении работ. Вам не обязательно приезжать в наш сервис, так как курьер сможет доставить технику самостоятельно.

Чтобы мастер отремонтировал компьютер или ноутбук в присутствии заказчика, ему понадобиться собрать оборудование для первичного диагностирования, подготовить нужные в работе материалы и инструменты. Наши инженеры готовы выехать по адресу в день обращения. При этом клиент должен будет оплатить только время работы. Это позволяет нам предлагать выгодные расценки, а заказчикам экономить свои финансы.

Какие варианты ремонта предоставляются

В результате неосторожного механического воздействия (падения или удара корпуса), проникновения внутрь жидкости или перегрева происходит сбой в работе техники. При этом не всегда можно определить точные причины поломки без выполнения диагностики. Для их определения желательно обращаться за квалифицированной помощью.

В перечень оказываемых на дому услуг относится чистка охладительной системы, замена дисплейного шлейфа или жесткого диска, установка программного обеспечения. Также специалисты оперативно заменять матрицу, слот или разъем, материнскую плату и пр.

На перечисленные и другие услуги срок предоставляемой гарантии составляет до трех лет.

Также инженеры проведут пайку микросхем на печатной плате, восстановят подсветку и цепи питания, выполнят профилактическую очистку техники термопастой. В перечень услуг по модернизации устройств входит перепрошивка BIOS и операционной системы. К нашим услугам обращаются, если нужно устранить вирусы, настроить защиту и пр.

Мы предоставим любые услуги качественно и на выгодных условиях.