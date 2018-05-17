Как выглядит полноэкранный Galaxy J6 с Android Oreo?

В Сети появились рендеры, предположительно показывающие, как станет выглядеть Samsung Galaxy J6. Не исключено, что девайс покажут широкой публике еще до конца мая текущего года. Не относящийся к числу флагманских мобильных устройств девайс, еще не дебютировав, успел порадовать трендовым дизайном и операционной системой Android Oreo, под управлением которой он, вероятно, станет работать «из коробки».

Samsung пригласила медиа на презентацию нового продукта, которая состоится в Индии 21 мая 2018 года. Ожидалось, что в ходе этой презентации дебютируют смартфоны Galaxy A6, A6+, J4 и J6. Поскольку Galaxy A6 и A6+ уже увидели свет, то теперь, вероятно, предстоит анонс моделей Galaxy J4 и J6. Впрочем, не было никаких официальных сообщений о том, какие именно девайсы будут показаны. Как сообщает Аксай Кумар (Akshay Kumar) в опубликованной ресурсом 91mobiles.com иллюстрированной заметке, в Сети появились изображения, которые считаются официальными пресс-рендерами Galaxy J6.

Изображение показывает полноэкранный дизайн еще не представленного смартфона. По бокам от дисплея рамки практически незаметны. Рамки снизу и сверху от экрана довольно тонкие. Похоже, что селфи-камера рассматриваемого девайса будет оснащена вспышкой, а сканер отпечатков пальцев станет располагаться на задней панели, ниже основной камеры умного телефона.

Ранее в Сети уже появлялись сообщения о вероятных технических характеристиках Galaxy J6. Samsung Galaxy J6 оснастят 5,6-дюймовым Super AMOLED HD-дисплеем. Наиболее интересно, что новинка станет работать «из коробки» под управлением операционной системы Android Oreo.

Galaxy J6 станет базироваться на чипсете Exynos 7870. Предполагаются версии девайса в различных конфигурациях, различающихся объемом оперативной памяти (2, 3 или 4 гигабайта) и емкостью встроенного накопителя (32 или 64 гигабайта).

На передней панели Galaxy J6 расположится 13-мегапиксельная камера, а селфи-камера девайса станет 8-мегапиксельной. Каждая из камер рассматриваемого смартфона будет оснащена светодиодной (LED) вспышкой.

Этот поддерживающий сети 4G LTE смартфон от компании Samsung, по слухам, оснастят батареей, емкость которой составит 3000 мАч. Ожидается также, что девайсом станут поддерживаться две SIM-карты. Отмечается, что наиболее впечатляющей особенностью новинки станет его дизайн, который, как показано на рендерах, соответствует современным трендам.

Предполагаемая цена версии Galaxy J6 с 3-гигабайтным ОЗУ составит 210 долларов США. Ожидаемая цена версии девайса с оперативной памятью объемом в 4 гигабайта — 240 долларов США.

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