Ближайший флагман Samsung «получил» название 

На современном рынке представлено огромное множество мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Огромной популярностью пользуются девайсы от Samsung, поэтому пользователи всегда хотели бы заранее знать их технические характеристики, в особенности когда речь идет о флагманских моделях. Как станет называться ближайший из предстоящих к выпуску флагманских девайсов Samsung с поддержкой Bluetooth 5.0?
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получил сертификацию Bluetooth. И этим было подтверждено и название грядущего девайса, и то, что им станет поддерживаться Bluetooth 5.0. Более подробно сообщение о новинке и ее технических характеристиках было рассмотрено Айвеном (Ivan) на страницах ресурса gsmarena.com.
Следует отметить, что название Galaxy Tab S4 впервые получило подтверждение. Ранее новинка была известна под номерами моделей SM-T835 и SM-T830 (вероятно, речь идет о версиях с поддержкой только Wi-Fi и поддерживающей также и LTE).
Флагманский планшет следующего поколения от компании Samsung оснастят 10,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Еще не представленный широкой публике девайс станет базироваться на чипсете Snapdragon 835, который станет сочетаться в нем с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64-гигабайтным встроенным накопителем. Доступная пользователю емкость накопителя рассматриваемого мобильного девайса может быть расширена благодаря поддержке им карт памяти microSD.
Предполагается, что на задней панели предстоящего к выпуску премиального планшета от Samsung будет располагаться его основная 12-мегапиксельная камера. Переднюю панель новинки, согласно рассматриваемому сообщению, могут оснастить 8-мегапиксельной камерой.
На сегодняшний день дата анонса Samsung Galaxy Tab S4 и его цена еще не назывались. Galaxy Tab S3 был выпущен в апреле 2017 года и предлагался потребителям по цене в 600 долларов США. Программное обеспечение этого планшета, как сообщалось ранее, уже обновляется до Android Oreo.
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