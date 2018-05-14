Ещё
Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России 

Ferra.ru 2 часа назад
Компания Samsung Electronics объявила о скором начале продаж смартфонов Galaxy A6 и A6+ в России. Это смартфоны среднего уровня с безрамочным дизайном и двойной основной камерой у старшей модели. Они станут доступны в российских магазинах до конца месяца.
Samsung Galaxy A6 и A6+ предлагаются в синем, черном и золотистом матовом цветах по рекомендованной цене 22 990 и 26 990 рублей, соотвественно.
Samsung Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 16-мегапиксельными основной и фронтальной камерами, обе камеры получили вспышку. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7870 и 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.
Samsung Galaxy A6+ отличается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, аккумулятором на 3500 мАч, есть опция с 4 ГБ опративной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.
Оба смартфона поддерживают две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), HT40, Bluetooth 4.2 LE, ANT+, NFC, GPS+ГЛОНАСС+BeiDou. Они работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
Ferra.ru: последние новости
Google прекратила продажи Pixel и Pixel XL Amazon рассекретил OnePlus 6 до анонса Google выпустила бета-версию Android P
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу175
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»60
Кобзон отказался открывать Крымский мост286
В школах начинают вводить пятую четверть53
Песков: дедлайн Медведева приближается166
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
01:58
Бразильский «король» живёт в песочном замке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение