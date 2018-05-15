Quiet PC представила бесшумный компьютер Nofan A895

Британская компания с говорящим названием Quiet PC («Тихий ПК») представила бесшумный персональный компьютер Nofan A895. Новинка собрана в Mid-Tower-корпусе Jonsbo UMX5 с рамой из стали и алюминиевыми внешними панелями. Отсутствие шума при работе достигается за счет использования кулеров с технологией IcePipe от Nofan — CR-80EH (80 Вт) и CR-95C (95 Вт).

Система собрана на материнской плате ASUS Prime Z370-A. Процессор — Intel поколения Coffee Lake-S Core i3, i5 или i7. В качестве видеокарты может выступать ASUS GeForce GT 1030, Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX, Palit GeForce GTX 1060 Super JetStream или Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream. Оперативная память — 8 ГБ. В качестве основного хранилища используется M.2 SSD-накопитель Samsung PM961 емкостью 128 ГБ. Также имеется флеш-накопитель для восстановления исходного состояния ОС емкостью 16 ГБ.

Источник: Quiet PC Фото: Quiet PC Читайте также: Крошечный компьютер-брелок Azulle Access3 получил процессоры Intel

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