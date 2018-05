Самый дешёвый смартфон с идеальным качеством фото. Обзор Huawei P20

Huawei P20 Операционная система

Android One 8.1 Oreo, EMUI 8.1 Экран

5.8”, 2240x1080, 19:9, IPS, 429 ppi Процессор

Hisilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,4 ГГц, 4x Cortex-A53 1,8 ГГц)

Графика

Mali-G72 MP12

Оперативная память

4 ГБ Накопитель

128 ГБ Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC Камеры

Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 20 Мп диафрагма: f/1.8 & f/1.6 размер пикселя: 1.55 мкм & n/a размер матрицы: 1/2.3" & n/a фокусное расстояние: n/a & 27 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 720p

Аккумулятор

3400 мАч, несъемный

Размеры

149x71x8 мм Масса

165 г Ориентировочная цена

45 000 рублей

Что бы ни вопили маркетологи, нельзя быть «немного флагманом» или «младшим помощником старшего флагмана» — ты либо овца, либо пастух, либо смартфон-достижение техники, либо не флагман. Поэтому Huawei P20 теряется на фоне своего старшего брата P20 Pro. А я считаю, что P20 прекрасен сам по себе, потому что это редкий высококлассный смартфон, за который не просят тысчу долларов на старте продаж. В сравнении с P20 Pro он чуть меньше по габаритам и диагонали дисплея и самую малость проще по характеристикам, но заметно дешевле и очень хорош по соотношению цены и качества. Конечно, это всё еще не мобильник, который может позволить себе каждый, ведь ценник на P20 в официальной рознице сейчас колеблется в районе 40 тысяч рублей. Но цена обоснована как минимум одним из топовых процессоров и потрясающей работой камер как днём, так и ночью. Но всё это слова, а вот вам их подтверждение. Дизайн и управление

Huawei P20 Huawei P20 выглядит отлично, особенно в цветах «полуночный синий» и «хамелеон». В чёрном цвете он уже, конечно, никог не изумляет, зато с классическим видом не устареет и спустя несколько лет. Корпус — бутерброд из двух стеклянных панелей спереди и сзади и металлической рамки посередине. Смотрится дорого-богато, но права на ошибку — неловкость рук — у вас не остаётся, потому что аннигилировать стеклянную махину о бетон проще простого.

Huawei P20 Несмотря на 5,8-дюймовый экран, P20 кажется непривычно компактным. Нет, конечно, он несравнимо крупнее, чем iPhone SE, но меньше, чем Xiaomi Mi A1 c 5,5-дюймовым экраном. Всё благодаря дисплею с соотношением сторон 19 к 9 и тому, что часть рамки над дисплеем сморщилась до небольшой «чёлки» на манер iPhone X, только заметно короче. При этом, в отличие от последнего, у Huawei P20 ниже дисплея примостился овальный сканер отпечатка пальца, поэтому экран не натянут по самую нижнюю грань. С одной стороны, это делает «безрамочность» смартфона менее впечатляющей. С другой, это сканер также выполняет функции отсутствующих сенсорных кнопок, что очень удобно.

Huawei P20 В сравнении с другими современными мобильниками ничего нового или особо удивительного на корпусе P20 вы не найдёте. А еще не найдёте разъёма для наушников или слота для карты памяти. Зато есть гордая надпись «Leica» на задней панели, чтоб вы не забыли, насколько породистая немецкая оптика стоит в камере вашего смартфона. Сдвоенный модуль камер, кстати, выступает над корпусом и вокруг этого выступа всегда собирается пыль.

Huawei P20 Грани у смартфона округлые, но при этом в руке он излишне не скользит, и со стола его взять не трудно. Хотя, если у вас не очень хорошо обстоят дела с ловкостью рук или последний смартфон был вдвое толще, то понадобится время, чтобы привыкнуть.

Huawei P20 Как и полагается флагману, Huawei P20 производит впечатление очень качественно собранного смартфона, к разработке и производству которого подошли весьма тщательно: никаких плохо состыкованных деталей, каждая мелочь, вроде кнопок громкости и блокировки, выступающего модуля камер, выглядит так, будто над их формой, градусом изгиба и т.д. инженеры провели очень много времени.

Huawei P20 Дисплей и звук Дисплей — одно из главных различий между Huawei P20 Pro и P20. И дело не только в том, что диагональ P20 меньше на 0,3 дюйма, а в том, что у старшей модели AMOLED матрица, а у «среднего брата» — IPS. IPS этот, конечно, менее впечатляющий, хоть и хороший сам по себе. Но начнём с того, что он не блещет яркостью: верхний предел яркости, установленный нами — 415 кд/м2 (хотя Huawei обещал 600 кд/м2). Это не то, чтобы критически мало, но для солнечной погоды хотелось бы запас побольше.

Huawei P20 С остальными параметрами полный порядок. Дисплей P20 очень контрастный, с захлёстом покрывает цветовой стандарт sRGB и очень хорош по точности цветопередачи. Не всех может устроить расплескавшаяся синева, цветовая температура в районе 8000К, но её можно регулировать. Плюс и сам смартфон умеет менять температуру изображения исходя из условий освещённости. Напомню, что диагональ дисплея составляет 5,8 дюймов, соотношение сторон — 19:9, а разрешение — до 2240x1080. Почему до? Потому что смартфон может самостоятельно переходить и на более низкое ради увеличения времени автономной работы, если принудительно не отключить такое поведение.

Huawei P20 Наконец, что касается выреза, то к нему привыкаешь моментально. Маленький островок в верху дисплея приютил на себе разговорный динамик и фронтальную камеру. Если вам не нравится изображение с вырезом, то в настройках всегда можно включить, чтобы вообще вся верхняя часть экрана высотой с этот вырез не использовалась приложениями. Тогда по бокам от выреза будут только уведомления, уровень зарядки, сигнал сети и т.д. Удобно, что это настраивается, но, например, в OPPO F7 тоже самое можно регулировать для каждого приложения отдельно, а в P20 только глобально. Зачем вообще запрещать приложениям использовать верхнюю часть экрана? Потому что «чёлка» будет скрывать часть содержимого, поэтому, например, будет сложнее переключаться между историями в Instagram, а в видео будет постоянно теряться часть изображения.

Результаты теста дисплея Huawei P20 Максимальный уровень яркости (макс. /мин.)

415/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше)

1380:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)

100%

DeltaE (меньше = лучше)

1,76 Гамма (идеальная — 2,2)

2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K)

8000

Приготовьтесь к тому, что вместе с вашим Huawei P20 вам всё время придётся таскать переходник для проводных наушников и выбирать между зарядкой и прослушиванием музыки через них. Либо же смириться с прогрессом и поискать себе беспроводные, но лучше всего с поддержкой кодека aptX. C такими, кстати, звук по Bluetooth в наушниках даже качественнее, чем по проводу. В отличие от старшего брата, у P20 есть только один мультимедийный динамик. Тем не менее, звучит смартфон вполне хорошо. В отличие от многих тощих флагманов, в P20 со средними и низкими частотами дело обстоит намного лучше. Кажется, что играет не смартфон, а небольшая Bluetooth-колоночка. Камеры

Huawei P20 Еще один аспект, по которому можно отличить P20 от модели Pro — меньше модулей камеры. В P20 Pro на задней панели можно найти аж три сенсора: основной 12-мегапиксельный для захвата информации о цветах, чёрно-белый 20-мегапиксельный для большей чёткости картинки, а также для возможности размывать фон на фотографии и, наконец, третий, чтобы «приближать» объекты на снимке втрое без потери качества. Средняя по старшинству модель, он же P20, лишился как раз последнего модуля. В принципе, он и без третьей камеры умеет в двукратное увеличение, но уже гибридное, а не оптическое. Минусы: снимок имеет меньшую детализацию. Но, в любом случае, вряд ли вы будете обращать внимание, 12 или 20 Мп у вас фотография, потому что, в целом, Huawei P20 снимает очень хорошо, почти совсем не уступая P20 Pro.

Пример снимка на тыловую камеру Huawei P20 (кликни, чтобы увидеть остальные 49 фото) Светосильные объективы, отличная оптика Leica, оптическая стабилизация, ИИ для распознавания сцен и применения соответствующих настроек из широкой обоймы — всё это уже заранее настраивает нас на что-то хорошее. И действительно, фотографировать на P20 почти всегда — одно удовольствие. Причём этот процесс понравится как профи, так и профанам. Первым — за счёт того, что камеры не только отлично снимают, но и умеют сохранять снимки в RAW для последующей тщательной обработки в Фотошопе профессиональных редакторах изображений. Вторым — за счёт толстого слоя эффектов, который Huawei подбирает для каждой фотографии в авто-режиме. Там и наиболее сочные цвета, и высокая контрастность за счёт HDR, и прочие плюшки — всё, чтобы только сделать простого владельца P20 максимально удовлетворённым каждым снимком. Другими словами, если вы слишком дорожите естественными цветами, то, возможно, захотите всё это отключить. А если любите, чтобы картинка бросалась в глаза, то предоставьте смартфону самому выбирать, что сделать с фотографией. Приятно, что все эти эффекты накладываются на лету, то есть когда вы еще только включили камеру и выбираете нужный ракурс — сразу видите, как будет выглядеть снимок. Кроме того, смартфон не только определяет подходящие настройки, но и выводит на экран, под какие условия он перестроился. Вы всегда можете отменить эти настройки, если автоматика промахнулась со своей самодеятельностью. Иногда это действительно полезно.

Пример снимка на тыловую камеру Huawei P20 Но тыловые камеры P20 хороши не только «спецэффектами». Вам обязательно понравится светосила, которая вместе с оптическим стабилизатором позволяет делать классные снимки даже при плохом освещении. Но и тут помогает софт: есть специальный режим съёмки «Ночь», в котором смартфон делает несколько снимков, чтобы потом сделать из них один, но с наименьшей потерей деталей в тенях. Хорош и ручной режим съёмки: вы можете регулировать не только ISO и баланс белого, но и выдержку и другие параметры. Самое главное, что изменение настроек видно прямо на лету: вы сразу видите, как будет выглядеть итоговый снимок, поэтому не надо долго тыкать пальцем в небо. Наконец, приложение запоминает настройки, так что, если кто-то прервёт вас звонком, вы всегда можете моментально продолжить съёмку.

Пример снимка на фронтальную камеру Huawei P20 (кликни, чтобы увидеть остальные примеры снимков фронтальной камеры) Фронтальная камера у Huawei P20 одна и обладает матрицей с разрешением аж 24 мегапикселя. Зачем так много — не совсем понятно. Селфи-камера снимает неплохо, но после мега-ярких снимков с тыловой камеры портреты выглядят буднично. Это не значит, что камера снимает плохо. Просто без всех этих «спецэффектов», как у тылового модуля, её снимки немного теряются. В остальном же автопортреты выходят прекрасные, по крайней мере при хорошем освещении. А вот групповые снимки и снимки при не самом лучшем освещении маленькой матрице с огромным количеством пикселей даются уже не так хорошо. Нельзя не отметить, что для автопортретов есть специальные режимы студийного света (да-да, как и у первого смартфона с «чёлкой»), но изобразить что-то путное с их использованием мне не удалось.

Отлично справляется Huawei P20 и с видео. У него есть немало различных режимов, вроде съёмки в 4К до 30 к/с, съёмки в Full HD до 60 к/с. При этом стабилизатор неплохо работает в любом режиме, но в стандартном Full HD до 30 к/с — наиболее эффективно.

Железо, софт, автономная работа Так как у Huawei P20 нет слота для карты памяти, он продаётся только в версии с большим объёмом встроенной — 128 Гб. И это действительно немало. Хотя если вы живёте в регионах с проблематичным или очень дорогим доступом к мобильному интернету, то даже несмотря на такую ёмкость можете быть разочарованы отсутствием поддержки карт памяти. Оперативки тоже только один вариант — 4 ГБ. Этого объёма достаточно для современного смартфона, но столько же и у гораздо более дешёвых моделей, да и запаса прочности на будущее не так уж много.

Huawei P20 в Antutu Benchmark 7 Huawei P20 в 3DMark Sling Shot Extreme

Huawei P20 в GeekBench 4 О процессоре есть две новости — хорошая и плохая. И начнём мы с хорошей: он тот же, что и у топовой модели Huawei P20 Pro. А плохая заключается в том, что этот процессор — Kirin 970, то есть тот же самый, что был и в прошлогодних флагманах Huawei Mate 10 и даже в Honor View 10. Нет, в целом это всё еще скорее флагманский процессор, до которого смартфонам-середнячкам пока еще далеко. С другой стороны, вы можете чувствовать себя немного ущемлённо на фоне тех, кто предпочёл Samsung S9 или Sony Xperia XZ2, так как их производители не поленились завезти свежие чипы, не намного более крутые в работе с приложениями, но уже сейчас гораздо более бодрые в играх. P20 работает под управлением Android 8.1 Oreo со своей собственной оболочной EMUI 8.1. Она заметно изменилась и теперь стала больше похожа на изначальный Android, да и в целом стала заметно приятней. Одна из фирменных фишек оболочки — возможность разблокировать смартфон с помощью сканирования лица. Работает она стабильно и сама по себе удобная штука, но, как ни странно, в дешёвом OPPO F7 эта же функция срабатывает быстрее.

EMUI 8.1 У Huawei P20 очень ёмкий аккумулятор в сравнении с тем же Samsung Galaxy S9 или Sony Xperia Z2, поэтому он легко опережает по автономности S9 уже хотя бы за счёт того, что у P20 меньше разрешение дисплея. Но Sony Xperia Z2 с его более экономичным и современным процессором всё же удаётся проработать от одного заряда дольше.

Время автономной работы Huawei P20 Конкуренты

Huawei P20 Samsung Galaxy S8 HTC U11 Plus

Операционная система

Android One 8.1 Oreo, EMUI 8.1 Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo

Экран

5.8”, 2240x1080, 19:9, IPS, 429 ppi 5.8”, 2960x1440, 18.5:9, Super AMOLED, 570 ppi 6”, 2880x1440, 18:9, Super LCD, 538 ppi Процессор

Hisilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,4 ГГц, 4x Cortex-A53 1,8 ГГц)

Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998, 8 ядер (4x Kryo 1,9 ГГц + 4x Kryo 2,45 ГГц)

Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998, 8 ядер (4x Kryo 1,9 ГГц + 4x Kryo 2,45 ГГц)

Графика

Mali-G72 MP12

Adreno 540 Adreno 540 Оперативная память

4 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Накопитель

128 ГБ 64 ГБ 64 ГБ Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры

Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 20 Мп диафрагма: f/1.8 & f/1.6 размер пикселя: 1.55 мкм & n/a размер матрицы: 1/2.3" & n/a фокусное расстояние: n/a & 27 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 720p

Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/1.7 размер пикселя: 1.4 мкм размер матрицы: 1/2.5" фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер пикселя: 1.22 мкм размер матрицы: 1/3.6" фокусное расстояние: 25 мм качество видео: до 1440p

Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/1.7 размер пикселя: 1.4 мкм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 качество видео: до 1080p

Аккумулятор

3400 мАч, несъемный

3000 мАч 3930 мАч Размеры

149x71x8 мм 149х68х8 мм 159x75x9 мм Масса

165 г 155 г 188 г Ориентировочная цена

45 000 рублей

47 000 рублей

42 000 рублей

Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Обзор Samsung Galaxy S8+

Текущий флагман корейской компании, Samsung Galaxy S9, стоит на 10 тысяч рублей больше, нежели Huawei P20. Поэтому по цене Huawei P20 мы можем позволить себе только прошлогодоний «топчик», Galaxy S8, который официалы сейчас отдают за 40+ тысяч рублей. Но это не единственная черта, которая роднит его с главным героем статьи. Несмотря на то, что S8 вышел год назад, он и сейчас остаётся довольно крутым смартфоном. К примеру, у него уже тогда было соотношения сторон дисплея 18.5 к 9, и несравнимо более качественный дисплей, полноценная водозащита по стандарту IPS68, а также процессор Snapdragon 835, который и сейчас немногим медленнее Kirin 970 (с другой стороны, Samsung притормаживает чаще из-за тяжеловесной прошивки). Наконец, в Samsung есть слот для карт памяти и отдельный разъём для наушников. Из минусов: так себе автономность, не самый лучший звук, тыловые камеры хуже, чем у Huawei P20. HTC U11 Plus

HTC U11 Plus Есть конкурент и посовременнее — HTC U11 Plus. Да-да, HTC всё еще жива и выпускает смартфоны. При том очень хорошие смартфоны. Конкретно HTC U11 Plus появился в конце ноября прошлого года и, учитывая схожую с Huawei P20 на данный момент цену, у него есть немало преимуществ. Например, более яркий и чёткий экран, аккумулятор большей ёмкости, защита от воды по стандарту IP68 и поддержка карт microSD. Кстати, о экране — он также вытянутый и большой, целых 6 дюймов, зато HTC обошлась без копирования «чёлки» десятого iPhone. Но тут уж что больше нравится, ведь из-за этого экран занимает меньше площади передней панели. Наконец, самое главное, в U11 Plus также, как у Huawei P20, очень крутая тыловая камера. Чуть попроще, но всё же очень хорошая. В заключение

Huawei P20 Удивительно, что между Huawei P20 Pro и P20 разница в цене почти двадцать тысяч рублей, так как по ощущениям «простой» P20 не настолько хуже. Но и флагманейшим флагманом его не назовёшь, так что своя доля смысла в таком ценовом разделении всё же есть. Первое и самое важное, ради чего стоит обратиь внимание на Huawei P20 — это качество фотографий тыловой камеры. Да, этот смартфон снимает просто потрясающе что днём, что ночью. Причём одинаково отлично подойдёт как профессионалам, так и новичкам, потому что автоматика умная, сенсоры и оптика отличные, а настроек камеры выше крыши. ИИ, который сам выбирает наилучшие настройки для каждого кадра, просто находка для тех, кто хочет делать лучшие снимки нажатием всего одной кнопки. А возможность сохранять фото в RAW, а также делать крутые снимки даже при слабом освещении обязательно понравится даже тем, кто любит использовать смартфон как замену фотоаппарату.

Huawei P20 На втором месте, конечно, дизайн. Нельзя сказать, что он самобытный, но выглядит смартфон на все свои 40 000 рублей до последней копейки. Прекрасное качество сборки, красивый экстерьер, интересные цвета. Чёрный, правда. самый скучный из доступных, но и тёмный P20 вглядит очень привлекательно.

Huawei P20 Наконец, экран с «чёлкой» помогает создать ощущение, что вы держите в руках практически один сплошной дисплей без лишних толстых рамок. Хотя снизу одна всё-таки есть, но там расположен сканер отпечатка пальца, который одновременно служит универсальной навигационной клавишей.

Huawei P20 Купить что-то радикально более крутое за 45 тысяч в официальной рознице сложно, поэтому пожурить этот смартфон хочется в основном за моно-звучание (хотя в нём на удивление много средних и низких частот для такого небольшого устройства), да за отсутствие отдельного разъёма для наушников и слота карт памяти.