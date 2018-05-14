Porsche Design отказалась от выреза экрана в премиум-флагмане Huawei Mate RS

Одновременно с Huawei P20 и P20 Pro (обзор), компания Huawei представила в марте смартфон премиум-класса Huawei Mate RS, разработанный совместно с немецкой компанией Porsche Design.

Huawei Mate RS Одним из отличий смартфона Huawei Mate RS от P20 и P20 Pro стал дисплей без выреза экрана в стиле iPhone X. В интервью ресурсу DigitialTrends представители Porsche Design объяснили это шаг.

Huawei P20 Pro В Porsche Design специально просили Huawei не использовать экран с вырезом в Mate RS. По словам, дизайн-директора Кристиана Швамкругв (Christian Schwamkrug), когда он впервые увидел вырез, то не поверил своим глазам, настолько это идёт в разрез с философией дизайна и нарушает симметрию. По его мнению, это неприемлемый компромис.

Во время анонса, среди особенностей Huawei Mate RS Porsche Design производитель особенно отметил первый в мире двойной сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо на экране, процессор с поддержкой технологий искусственного интеллекта, батарею ёмкостью 4000 мАч.

Пользователь может пройти аутентификацию, приложив палец к дисплею, а также к задней панели смартфона. То есть с обеих сторон смартфона есть ридер отпечатков.

Huawei Mate RS Porsche Design оснащается 6-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9. Основную камеру 40+8+20 Мп смартфон унаследовал у Huawei P20 Pro. Аппаратной основой стал Kirin 970 с нейросетевым модулем, 6 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Также можно отметить беспроводную зарядку и стереодинамики.

Смартфон Huawei Mate RS Porsche Design выпускается в чёрном и красном цвете, впервые в истории серии Mate. Версия Huawei Mate RS Porsche Design 6+256 ГБ обойдётся в 1695 евро, а 6+512 ГБ — 2095 евро.