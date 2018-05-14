Монитор EIZO FlexScan EV2430 наделили очень тонкой настройкой яркости

Представлен новый монитор EIZO FlexScan EV2430 для профессионалов, работающих с графикой. Это сравнительно небольшая модель с диагональю 24 дюйма на базе матрицы IPS, но у нее есть целый ряд особенностей.

Главная среди фишек EIZO FlexScan EV2430 — это возможность очень плавной регулировки яркости: в максимальном значении она равна 300 кд/м2, но ее вручную можно выкрутить вплоть до 1 кд/м2. Подсветка, как и положено, не мерцает, так что вашему зрению ничего не угрожает. Отдельно отметим наличие у EIZO FlexScan EV2430 специального режима Paper Mode, при активации которого меняются настройки подсветки, и экран монитора начинает напоминать лист бумаги. Это позволит потреблять текстовый контент с экрана, опять же, без вреда для зрения. В таком режиме, к слову, потребление энергии снижается до 12 ватт. Монитор EIZO FlexScan EV2430 оснащается парой портов USB 3.0 и двумя динамиками мощностью 2 ватта в сумме. Источник сигнала подключается к нему по VGA, DVI или DP, а вот HDMI почему-то не завезли, но зато подкинули в комплект подставку с регулировкой высоты в пределах 131 миллиметров и настройкой угла наклона от -5 до 35 градусов. Плюс есть возможность поворота по вертикальной и горизонтальной осям. EIZO FlexScan EV2430 выйдет до конца текущего квартал в черном и сером цветах. Цена вопроса — на уточнении.