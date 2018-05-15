Huawei Watch 2 (2018) — старые дизайн и характеристики с поддержкой eSIM

В феврале прошлого года Huawei представила новые флагманские часы. Watch 2 получили круглый AMOLED-дисплей с разрешением 390 х 390 пикселей, чип Snapdragon Wear 2100 и аккумулятор на 420 мАч. Также есть защита от воды по стандарту IP68 и 768 МБ оперативной памяти. Модель оказалась настолько успешной, что в этом году производитель не будет практически ничего менять.

Информацию подтвердил Эван Бласс — самый авторитетный инсайдер. Запись с утечкой опубликовал в «Твиттере».

Единственным заметным отличием между оригинальными Huawei Watch 2 и обновлёнными Watch 2 (2018) станет поддержка eSIM. Характеристики и дизайн останутся прежними.

Китайский производитель внедрит eSIM не в первый раз. Изначально слот появился в Huawei Watch 2 Pro, которые представили в октябре прошлого года в Китае . Таким образом компания ответила на анонс Apple Watch Series 3 с аналогичной особенностью.

Нас ждёт то же устройство с 4 ГБ встроенной памяти, быстрой зарядкой и известным дизайном. Поделиться впечатлениями о решении Huawei можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.