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Panasonic представила 5-дюймовый смартфон P95 с распознаванием лица за $75
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Panasonic представила 5-дюймовый смартфон P95 с распознаванием лица за $75 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Японская компания Panasonic презентовала в Индии свой новый смартфон. Несмотря на свою стоимость (около $75) Panasonic P95 может похвастаться некоторыми «дорогими фишками». К примеру, он умеет распознавать лицо своего владельца, а также имеет «нулевую задержку при съемке» и автоматическое определение сцен съемки.
Однако начинка аппарата не так радует, как хотелось бы. Panasonic P95 оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 720 × 1280 точек, 4-ядерным чипом Snapdragon 210 с частотой 1,3 ГГц, 1 гигабайтом оперативной памяти и встроенным накопителем на 16 гигабайт.
Есть слот для карты microSD (до 128 гигабайт), поддержка 2 SIM, основная 8-мегапиксельная камера со вспышкой и автофокусом и 5-мегапиксельная фронталка. Аккумулятор — на 2300 мАч, имеется поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS и FM. Телефон можно будет купить в золотистом, голубом и сером цвете.
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