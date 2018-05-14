Тест ноутбука Acer Extensa 2519-P034: хорошая эргономика, доступная цена, и на этом всё

Несмотря на отдельные достоинства, вроде большого количества устройств ввода, долгого времени автономной работы и жесткого диска SSD, ноутбук из линейки Extensa тяжел и достаточно медлителен. Почему — читайте в нашем тестовом обзоре. Итоги теста Во время тестовых испытаний ноутбук Acer Extensa 2519-P034 не убедил нас до конца, и мы вынуждены поставить ему среднюю оценку. Ноутбук продемонстрировал хорошие результаты в плане эргономики — благодаря устойчивости к нагрузкам и разнообразию устройств ввода. А вот в плане мобильности этот компьютер далеко отстает от конкурентов — слишком уж он тяжелый. Даже приемлемая цена и хорошая продолжительность времени автономной работы не спасают положение. Преимущества яркий дисплей большое количество интерфейсов DVD-резак жесткий диск SSD Недостатки низкое разрешение дисплея слабоватый процессор медленный стандарт WLAN-модуля Результаты тестирования Acer Extensa 2519-P034 (NX.EFAEG.043) Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 21 из 26 Соотношение цена/качество: 48 Мобильность (25%): 44.7 Оснащение (25%): 72.7 Производительность (15%): 61 Эргономичность (15%): 83.2 Дисплей (20%): 62.5 Результаты тестирования Поставьте оценку — 63% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Повод для похвалы: много интерфейсов

Кнопки клавиатуры Acer Extensa 2519-P034 имеют большую высоту свободного хода, неплохо выраженную силу противодействия нажатию, и расстояние между отдельными клавишами вполне удобное. При этом их поверхность немного скользковата.

В устройстве обнаружилось большое количество интерфейсов, впрочем, расположившихся, в основном, на задней стороне корпуса. Это удобно для поддержания порядка на письменном столе, но не очень способствует доступности разъемов.

В частности, на задней стороне корпуса ноутбука находится гнездо для зарядного устройства, разъем для подключения гарнитуры, HDMI-выход и гигабитный LAN-порт. Там же можно найти по одному USB 2.0 и USB 3.0.

На левой стороне корпуса, помимо SD-кардридера, представлен еще один порт USB 2.0. К сожалению, здесь нет дополнительного USB-порта стандарта 3.0, а ведь он был бы очень удобен для подключения внешних устройств, таких как жесткие диски. Зато справа в корпусе можно найти DVD-привод — почти раритетное оборудование для современных ноутбуков. Что еще можно похвалить, так это продолжительность времени автономной работы: почти шесть часов в режиме видеовоспроизведения, четыре часа при серьезных нагрузках и восемь часов, если пользователь будет вести себя тихо.

Поводы для критики: все остальное

В остальном оснащение слабовато. Медлительному процессору вполне хватает пассивного охлаждения. Впрочем, в связи с тем, что в ноутбуке нет классического «механического» жесткого диска, он работает достаточно бесшумно.

Яркий дисплей ноутбука, к сожалению, имеет довольно низкое разрешение: 1366х768 пикселей — это попросту слишком мало (особенно если вы уже успели привыкнуть к большему) и не соответствует требованиям современности.

Процессор как таковой тоже можно назвать не самым выдающимся, но для выполнения простых задач должно хватить. То, что система в итоге выглядит более-менее расторопной, не в последнюю очередь является заслугой SSD-накопителя.

Вес в 2,1 кг для современного ноутбука чересчур тяжеловат. По этому параметру Acer Extensa 2519-P034 легко обходят два десятка кандидатов из нашего соответствующего рейтинга. Альтернатива: Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM предлагает такой же яркий матовый дисплей, но он имеет гораздо более высокое разрешение — 1920х1080 пикселей. Конфигурация накопителей здесь превосходная: SSD на 128 Гбайт обеспечивает высокую скорость работы Windows и программ, а на терабайтном классическом жестком диске найдется достаточно места для большого количества данных. Процессор здесь также пассивно охлаждается, но работает намного быстрее. DVD-привода нет, количество USB-портов аналогично, но сконфигурированы они лучше: 1 x USB 3.0 и 2 x USB 2.0. Продолжительность времени автономной работы — примерно на один час больше. Клавиатура отличается незначительной высотой свободного хода клавиш с более скользкой поверхностью — но после некоторого привыкания и её можно признать нормальной.

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