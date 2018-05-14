День, когда придумали посудомоечную машину

14 мая 1850 года был зарегистрирован патент, в котором описывалась конструкция первой посудомоечной машины. Изобретателем этого устройство считается некий Джоэль Гоутон. Машина управлялась вручную, но была отмечена крайне низкой степенью надежности.

Чертеж первой посудомоечной машины

Первое успешное устройство (в том числе и коммерчески) было разработано только в 1887 году. Ее изобретателем стала жительница Соединенных Штатов Америки Джозефина Гэрис Кокрейн. Дебют аппарата состоялся на Всемирной выставке (World’s Columbian Exposition) в 1896 году. Машина тоже имела ручной привод. По слухам, Джозефину очень расстраивал тот факт, что во время ручной мойки очень часто билась фарфоровая посуда. И тогда она взялась за чертежи и инструменты.

Позже появились первые паровые посудомоечные машины. Сейчас же все эти устройства работают от электричества.

Марка, посвященная Джозефине Кокрейн и первой успешной посудомоечной машине

14 мая 2007 года AMD официально представила линейку видеокарт Radeon HD 2000, а также центральные процессоры Phenom. На самом деле все анонсированное железо в итоге с треском провалилось. На рынке видеокарт была проиграна конкурентная борьба извечному противнику в лице NVIDIA. Что касается центральных процессоров, то и без того недосягаемая Intel смогла, по сути, стать монополистом на рынке консьюмерских решений. Официального подтверждения вряд ли удастся «выбить» из представителей компании, однако во многом из-за этого майского провала дела у AMD стали очень плохи. Ее лихорадит по сей день.

Тем не менее, линейка видеокарт Radeon HD 2000 стала первой, поддерживающей DirectX 10. Было представлено сразу несколько моделей, флагманом среди которых стал 3D-ускоритель Radeon HD 2900XT. Чип видеокарты получил 320 универсальных процессоров, 16 текстурных блоков и 16 блоков растровых операций. GPU работал со скоростью 750 МГц. Адаптер оснащался 512 Мбайт видеопамяти. Рекомендованная стоимость Radeon HD 2900XT составляла 400 долларов США. Как итог, это устройство оказалось абсолютно не конкурентно на фоне сверхмощных GeForce 8800 GTX/Ultra.

Сегодня за такую стоимость можно приобрести флагманский графический адаптер Radeon R9 290X, который с уверенностью можно назвать удачным. Видеокарта (при своей релевантной стоимости) обладает высоким уровнем производительности, позволяющим комфортно играть во все современные компьютерные игры.

Что касается центральных процессоров Phenom, то они оказались очень неудачными. Первоначально максимальная частота флагманских моделей составляла всего 2,6 ГГц. Но позже ее удалось «подтянуть» до все равно низких даже по тем меркам 3 ГГц. При этом чипы с пометкой Black Edition, хоть и обладали разблокированным множителем, но не разгонялись вообще. К тому же при выходе этих процессоров был обнаружен баг, который приводил к нестабильной работе всей системы. Проблему решили путем перепрошивки BIOS материнской платы, но при этом производительность «камня» падала еще на 10-15%. Казалось бы, куда уж ниже?

AMD Radeon HD 2900XT

14 мая 2009 года AMD выпустила первый графический чип, функционирующий на частоте 1 ГГц. AMD специально подгадала дату, ведь девятью годами ранее был представлен первый в мире центральный процессор, функционирующий со скоростью 1 ГГц. Этот чип лег в основу видеокарты Radeon HD 4890 — достаточно успешном решении, способном соревноваться с тогдашним флагманом NVIDIA GeForce GTX 285.

Сейчас психологической отметкой в размере 1000 МГц для частоты GPU никого не удивишь. Бюджетные решения по-прежнему работают на более низких скоростях. Однако топы, что у AMD, что у NVIDIA, поголовно функционируют на частотах, превышающих 1 ГГц. Профессиональные оверклокеры, в свою очередь, способны продемонстрировать еще более респектабельные результаты. Так, тандем, состоящий из американца Винса «K|ngp|n» Люсидо и Ильи «TiN» Цеменко, первым разогнал графический процессор видеокарты до 2000 МГц. Это была кастомная версия GeForce GTX 670 от EVGA. Чуть позже сей рекорд был побит, а именно чип адаптера EVGA GeForce GTX 680 Classified был разогнан до 2080 МГц.

AMD Radeon HD 4890