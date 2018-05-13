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Самые необычные обои для iPhone
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Самые необычные обои для iPhone 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Самые необычные обои для iPhoneКреативному и неординарному человеку скучно смотреть на однообразное оформление своего смартфона. Пора добавить серым будням краски. Ещё и в майские праздники! Собрали для вас 10 очень красивых обоев для iPhone. Как установить эти обои на iPhone Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением. 1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по изображению. После этого нажмите на неё и удерживайте 2-3 секунды —> Сохранить изображение. 2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в меню Настройки —> Обои —> Выбрать новые обои и выберите загруженную картинку. 3. Нажмите кнопку Установить. 1.
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