Зачем NFC дома? Рассказываю на личном примере

Зачем NFC дома? Рассказываю на личном примереОплата с помощью смартфона давно стала нормой. Одно движение заменило целую цепь событий: достать карту, вставить в приемник, ввести пароль.

Но это — не единственное возможное применение современных беспроводных технологий. Например, NFC готова уже сейчас сократить время, затрачиваемое на рутинные действия, почти до нуля.

Сейчас расскажу, как я пользуюсь этой функцией смартфона.

Что такое NFC и как им пользоваться?

В основе NFC является продолжением всем знакомого RFID — метода автоматической идентификации, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся метках. То есть, это еще один способ передачи информации по радиоканалу.

Устройства NFC в состоянии одновременно и получать, и передавать данные. Таким образом, они могут контролировать радиочастотное поле и обнаруживать противоречия, если полученный сигнал не соответствует переданному.

В числе главных особенностей и преимуществ NFC:

работа в пассивном режиме без участия пользователя;

короткое время установки соединения (даже по сравнению с Bluetooth);

малый радиус действия (менее 20 см);

совместимость с существующими RFID-структурами;

возможность работы с устройствами, не не снабженными источниками питания.

Устройства с поддержкой NFC: считыватели и метки

Для того, чтобы активно использовать технологию в жизни, требуются устройства, ее поддерживающие. Хотя NFC обладает явными преимуществами, устройств с его поддержкой не так мало.

Основными носителями NFC стали смартфоны. Они прикидываются картой (пропуском или платежной), читают пассивные метки (Tag) или информацию с неподдерживаемых карт («Тройки» и аналогов), связываются и обмениваются информацией между собой.

Последняя функция не получила широкого распространения из-за низкой скорости обмена. А приложить смартфоны друг к другу, чтобы обменяться ссылкой, занимает больше времени, чем отправить в мессенджере.

Замки, использующие NFC-карты вместо ключа, довольно часто встречаются на Западе. Впрочем, NFC умеет эмулировать работу обычных RFID-пропусков. И если в вашем офисе они в ходу — можно записать информацию в Google Pay и пользоваться смартфоном (но не всегда).

Изредка встречаются и другие устройства, оснащенные NFC. Основная их часть использует технологию для установления быстрой связи между устройствами (дальнейшем устройства переподключаются на более быстрый протокол связи, NFC используется только для обмена ключевой информацией).

В этот перечень входит беспроводная акустика некоторых брендов, умная бытовая техника, компьютерная периферия (принтеры, роутеры).

Про бонусные и платежные карты, я думаю, вы и так все знаете. Очень удобная функция: приложил смартфон, авторизовался отпечатком пальца, оплатил или подтвердил действие.

Дома или других местах, не связанных с профессиональной деятельностью, использовать системы пропускного доступа или умные замки не имеет никакого смысла — они очень дороги.

Другое дело — использование NFC-меток в виде наклеек с чипом, похожим на RFID-метку, а так же аналогичные брелки и кольца.

Эти небольшие программируемые информационные зоны способны отдавать информацию прикладываемому смартфону, запускать определенные приложения для доверенных устройств и даже запускать целую последовательность действий, служа своеобразным триггером запуска макроса, сохраненного на мобильном телефоне.

Мои домашние сценарии

Я достаточно активно использую NFC. Многие сценарии могут показаться излишними и даже бестолковыми — тем не менее, они упрощают жизнь именно мне, соответствуя определенным привычкам и особенностям мышления.

Возможно, какие-то из них заинтересуют читателей. Какие-то могут показаться странными. Обсудим?

Прихожая и общий доступ

В качестве основного домашнего маршрутизатора я использую Xiaomi R1D со встроенным накопителем 1 ТБ и дополнительным USB-хранилищем. Под верхней крышкой девайса прячется заводская NFC-метка.

Роутер стоит в шкафу прихожей таким образом, чтобы к нему обеспечивался удобный доступ, но устройство оставалось не на виду. Дело не только в эстетике.

NFC-метка раскрывает гостям пароль от домашней сети Wi-Fi с предоставлением прав на чтение общих папок внутреннего хранилища роутера. Здесь хранятся архивы семейных фотографий, полезные дистрибутивы и учебные материалы.

На рабочем месте

Мой трехметровый рабочий стол — кладезь спрятанных NFC-меток. Каждой соответствует определенный триггер, или целая последовательность действий.

В держателе для смартфона прячется основная: она включает Wi-Fi и запускает цепь обменных процессов — обновление программ, синхронизацию облачных сервисов, архивирование фотографий и скаченных на смартфон файлов на домашний NAS.

Она же останавливает на смартфоне воспроизведение любого контента, будь то музыка, фильм или аудиокнига.

Вторая зона стола предназначена занята 3D-принтером и паяльником. Рядом находится метка, которая заставляет смартфон включить режим громких звонков и автоматический прием входящих. Она же запускает приложение-справочник по электронным компонентам.

Еще одна метка предназначена для теста новых смартфонов. Она предоставляет пароль администратора к Wi-Fi, сохраняет фотографии и скриншоты с устройства в файловый обменник и запускает скачивание пакета программ для тестирования.

Перед телевизором

В подлокотнике дивана прячется метка, которая переводит смартфон в режим вибрации и включает программу MiTVAssistant для управления телевизором.

Соседняя с ней зона прячет еще одну метку, которая включает Bluetooth, спаривает смартфон и ТВ-приставку, а затем включает воспроизведение музыки в Google Music.

В спальне

Здесь все невероятно просто: метка лежит на прикроватной тумбочке. Положил смартфон — выключился звук, беспроводные интерфейсы, включилась экономичная схема питания.

И будильник, конечно, который запускает обратный процесс.

Сейчас я планирую приклеить еще одну рядом с детской кроваткой. При касании она должна будет запускать отдельную программу с детской аудиокнигой.

На кухне

Кухня условно делится на 2 зоны: столовая и собственно место приготовления пищи. Соответственно, схема расположения меток сложнее, чем в спальне.

На холодильнике у входа висит первая метка. Если ее коснуться — смартфон связывается с беспроводной колонкой.

Две других прячется рядом с общим столом. Одна — для смартфона жены, она включает аудиокниги. Вторая — моя, и она заставляет смартфон открыть приложение со свежими новостями и прогноз погоды.

В транспорте

Я не пользуюсь автомобилем, поскольку все мои перемещения сейчас решаются общественным транспортом и такси. Обходится в несколько раз дешевле.

Велосипед — другое дело. В держателе для смартфона на руле тоже спрятана NFC-метка. Закрепил смартфон — запустился навигатор, Bluetooth (соединение с наушниками), выключилась вибрация.

Личные вещи

Триггеры настолько удобны, что им нашлось место в одежде и сумках и даже ежедневнике. В последнем их 2: под лицевой стороной спрятана метка, которая выключает на смартфоне звуки и включает приложение для создания задач. На обратной — метка, которая возвращает все обратно.

В кармане для смартфона рюкзака спрятана метка включения режима громких оповещений и включать режим работы «В кармане», при котором смартфон не реагирует на случайную тряску или быстрые касания. Она же заставляет смартфон запускать аудиоплеер.

Быстрее, проще, надежнее: как NFC меняет дом Хотя некоторые мои триггеры вряд ли можно считать особенно полезными или оригинальными, они неплохо иллюстрируют возможности NFC в самых простых сценариях применения.

Использовать технологию и метки можно значительно шире, поскольку метка может заставить смартфон выполнить любое (корректное) действие.

Они избавляют от бесконечных вводов паролей, длинных операций сопряжения устройств, позволяет запускать цепочки событий, на которые потребовалось бы несколько минут и множество нажатий.

Спрятанные «доверенные» метки помогают не забыть о необходимости того или иного действия — именно поэтому у меня так много спрятанных меток, связанных с приложениями и настройками.

Не забыл ли я поставить будильник? Включил ли подходящий ситуации звуковой профиль установлен? Точно ли залил в хранилище результаты сегодняшней работы?

Подобные вопросы с NFC-метками, расположенными в соответствии с личными привычками, просто не возникают. Новый уровень автоматизации прилично экономит время и позволяет не размениваться на мелочах.

Стоит ли подобный триггер 1-2 долларов, которые придется заплатить за метку? Думаю, да.

А как считаете вы?