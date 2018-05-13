Специалисты Digital Foundry объяснили, почему создание гибридного аналога Switch на базе PS4 почти невозможно

И почему Sony вряд ли на это пойдёт.

Сотрудники технического подразделения Eurogamer из Digital Foundry попытались выяснить, возможен ли выпуск урезанной по производительности версии PlayStation 4, которая бы стала своеобразным конкурентом Switch.

Авторы отметили работу Nintendo, которая смогла создать устройство, напрямую не конкурирующее с консолями Microsoft и Sony, но при этом всё равно предлагающее качественные игры. Кроме того, есть и возможность использования как в портативном, так и «домашнем» режиме, подстраивая качество картинки.

Сотрудники DF заметили, что в случае гибридных консолей гораздо проще сделать апгрейд железа, предназначенного для мобильных устройств, чтобы оно «тянуло» рендеринг картинки на больших экранах ТВ и мониторов, чем урезать производительность полноценных домашних устройств вроде PlayStation 4.

Главная проблема — в энергопотреблении, так как оно должно быть очень низким, ведь даже самые ёмкие батареи, например, используемые в игровых ноутбуках, не могут обеспечить долгую работу графического процессора на полной мощности. При этом при снижении заряда постепенно снижается и производительность, вплоть до падения фреймрейта в играх в несколько раз.

В Digital Foundry сравнили характеристики полноценных консолей Sony и гибридной Switch. Базовая PlayStation 4 потребляет около 130 ватт, в то время как PS4 Slim — всего 70-80, благодаря более эффективной версии центрального процессора. Switch же, при подключении к док-станции и отсутствии зарядки устройства, потребляет всего около 12 ватт, то есть лишь 9% от показателя PlayStation 4. В портативном режиме, даже с учётом высокого потребления энергии экраном, консоли от Nintendo требуется лишь примерно 9 ватт. При этом на устройстве без проблем (пусть и с урезанной графикой) запускается DOOM 2016 года, а вскоре выйдет и Wolfenstein II.

По мнению авторов DF, подобные показатели не должны удивлять, так как графический чип Tegra X1 от NVIDIA в первую очередь был разработан для мобильных устройств. При этом они отметили, что и в PlayStation 4 есть определённые мобильные элементы, например ядра ЦП Jaguar, однако графический процессор от AMD по классу ближе к полноценным домашним решениям, из-за чего и потребляет больше энергии. По словам сотрудников DF, на то, чтобы потенциально снизить этот показатель до приемлемых значений, которые позволят использовать чип в портативных устройствах, скорее всего, потребуется несколько промежуточных поколений железа и много времени.

В Digital Foundry пришли к выводу, что появление портативной версии PS4 вряд ли возможно, а даже если такое устройство выйдет, то оно будет, как минимум, гораздо большим по размеру, чем Switch. Авторы предположили, что если Sony перейдёт на 7-нм техпроцесс для производства процессоров, а энергопотребление снизится даже до 50 ватт (что всё равно гораздо больше, чем у Switch), то получившаяся консоль будет размером с ноутбук, так как потребует похожих по размеру батарей.

Если же при этом в устройстве также будет установлен оптический привод, чтобы игры можно было не только скачивать, но и устанавливать с физических носителей, то энергопотребление увеличится ещё больше, а продолжительность работы консоли всё равно составит лишь несколько часов.

NVIDIA Tegra X1 Кроме того, при условии отказа от мощной памяти GDDR5 и урезании частот процессора существующие игры для PlayStation 4 (которые, скорее всего, и выпускались бы для портативной консоли) потребовали бы дополнительных усилий со стороны разработчиков для их оптимизации под слабое железо, и на деле бы получилось что-то вроде «обратной» PS4 Pro, только запустить игру без специального обновления уже было бы невозможно.

В Nintendo же просто решили вместо урезания уже существующего железа сделать апгрейд Tegra 1X, при этом выбрав технологию, которая превосходила по мощности их прошлую консоль — Wii U. Это позволило улучшить выпущенные на ней игры, которые огромная часть аудитории пропустила, и выпустить их обновлённые версии на Switch, добавив портативность. Кроме того, это позволило добиться гибридности, не растрачивая ресурсы на разработку игр сразу для нескольких консолей.

Bayonetta 2 изначально была эксклюзивом Wii U Несмотря на низкую производительность Tegra 1X по сравнению с аналогами из PlayStation 4 и Xbox One, в отличие от полностью портативной технологии в Nintendo 3DS, она полностью совместима с DirectX 12, что дало возможность портировать такие игры как DOOM и Wolfenstein II.

Сотрудники DF отметили, что, скорее всего, гибридные консоли останутся уделом Nintendo. И хотя Sony и Microsoft в теории могут выпустить урезанные версии своих устройств, у AMD вряд ли есть нужные для этого технологии, которые позволят добиться приемлемого качества.

Однако в Digital Foundry предположили, что Nintendo, напротив, теоретически может усилить Switch, так как его модульный дизайн уже позволяет это сделать. В этом случае компания может заменить док-станцию, или даже выпустить новую версию. Сейчас она служит обычным хабом, выводящим картинку на экран с помощью HDMI и одновременно заряжающим устройство, однако в будущем в неё можно добавить больше оперативной памяти и дискретную видеокарту. Это позволит выводить на экран более качественную картинку с более стабильным или даже повышенным фреймрейтом.

Внутри у док-станции лишь небольшая плата

Минусом такого подхода окажется лишь необходимость сотрудникам студий работать сразу над тремя разными версиями игры — для портативного режима, для док-станции и для «мощной» док-станции. Тем не менее даже в этом случае останется проблема ограниченной мощности центрального процессора.

Несмотря на минусы, по мнению сотрудников DF, такое развитие событий вполне возможно, так как сама Nintendo ранее дала понять, что планирует поддержку Switch до 2021 или даже 2022 года, хотя к тому моменту уже, скорее всего, выйдут консоли следующего поколения от Sony и Microsoft.

По словам авторов Digital Foundry, то, чего Switch не хватает в плане производительности, Nintendo смогла компенсировать особой нишей устройства и его уникальностью, а также фокусом на работе лишь над одной версией игр сразу и для портативного и для домашнего использования.

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