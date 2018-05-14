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Защищённая камера Panasonic Lumix TS7 снимает 4K-видео
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Защищённая камера Panasonic Lumix TS7 снимает 4K-видео 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Panasonic представила новую камеру Lumix TS7 (в США — FT7). Это одна из первых, если не первая защищённая камера со встроенным электронным видоискателем.
Она выдерживает падения с высоты 2 метров и погружение на глубину до 31 метра, также она может работать в мороз до -10 градусов Цельсия.
Камера оснащается 20,4-мегапиксельным CMOS-сенсором с обратной подсветкой, объективом с 4,6-кратным оптическим зумом (28-128 мм в 35-мм эквиваленте). Она способна снимать видео в разрешении 4K на скорости до 30 кадров в секунду, 1080p на 60 к/с и 120 к/с при разрешении 720p. Также можно отметить 3-дюймовый дисплей, светодиодную вспышку, поддержку беспроводного подключения Wi-Fi.
Камера Panasonic Lumix TS7 предлагается для заказа по цене около 450 долларов США. Продажи стартуют в июне-июле 2018 года.
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