Mi PC — полноценный офисный компьютер размером со смартфон

Технологии не стоят на месте и после освоения планшетов человечество готово двинуться дальше. На сервисе Indiegogo запущен стартап «Mi PC», который предлагает полноценный персональный компьютер, сжатый до размеров крупного смартфона. Он лишь похож на «толстый планшет», а на деле — это мобильный ПК офисного уровня. Главные конкурентные отличия Mi PC: наличие целого набора интерфейсов — USB-C, USB 3.0 и 2.0, Gigabit Ethernet и HDMI, плюс возможность установки ОС Windows 10. Или Android 5.1 — при загрузке пользователь выбирает, в какой среде хочет работать. В этом отношении новинка похожа на ноутбук, который может стать основой рабочего пространства в офисе с подключением периферийных устройств или использоваться в произвольном месте, как карманный гаджет.

Правда он подходить только для очень широких карманов — габариты Mi PC составляют 135х90х16 мм, вес 230 грамм. Это нужно, чтобы вместить 5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280х720 пикселей и поддержкой 720p. Процессор — Atom x7-Z8750 2,56 ГГц, ОЗУ 8 Гб, есть SSD-накопитель на 128 Гб и слот под карты памяти. Беспроводная связь представлена Bluetooth 4.2 и двухдиапазонным Wi-Fi, емкость аккумулятора 6000 мАч, этого достаточно для 6 часов автономной работы.

В комплекте с самим Mi PC идет складная Bluetooth-клавиатура, но об акустической системе стоит задуматься отдельно, существующие динамики установлены «для галочки». Зато компьютер выполнен по бескулерной схеме и не издает шума при работе. Стоимость одного экземпляра для инвесторов стартапа поставит $149, в продаже Mi PC появится в июне текущего года.