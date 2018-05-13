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Названы самые продаваемые смартфоны
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Названы самые продаваемые смартфоны 2018 года 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты определили топ самых продаваемых смартфонов с начала текущего года. Об этом 13 мая сообщило РИА ФАН.
Смартфоны Apple iPhone пользователи со всего мира покупали чаще всего: первые четыре строчки хит-парада занимают «яблочные» устройства — iPhone X (его купили 16 миллионов человек), iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также iPhone 7. Замыкает топ пяти самых покупаемых смартфонов недавно вышедший Xiaomi Redmi 5A. Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9 Plus заняли шестое и седьмое место в списке.
Покупатели признались, что их в первую очередь привлекает дизайн и соотношение цены и качества.
Современные телефоны для людей с нарушением зрения могут закупить в Московской области. Новые смартфоны позволят слабовидящим не только звонить, но и использовать полезные приложения.
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