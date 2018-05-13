Названы самые продаваемые смартфоны 2018 года

Специалисты определили топ самых продаваемых смартфонов с начала текущего года. Об этом 13 мая сообщило РИА ФАН

Смартфоны Apple iPhone пользователи со всего мира покупали чаще всего: первые четыре строчки хит-парада занимают «яблочные» устройства — iPhone X (его купили 16 миллионов человек), iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также iPhone 7. Замыкает топ пяти самых покупаемых смартфонов недавно вышедший Xiaomi Redmi 5A. Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9 Plus заняли шестое и седьмое место в списке.

Покупатели признались, что их в первую очередь привлекает дизайн и соотношение цены и качества.