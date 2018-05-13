Представлены два новых Android One-смартфона

Дебют новых Android One-смартфонов — всегда значимое событие. Ведь Android One означает для пользователей чистую операционную систему Android. Как известно, большинство поставляемых на рынок Android-смартфонов характеризуются программными оболочками от их вендоров с дополнительным ПО и функциональностью.

Aquaris X2 и X2 Pro относятся к девайсам среднего класса, но для выпустившей ее компании BQ эти смартфоны являются ее топовыми предложениями с достойными техническими характеристиками и привлекательными ценами. Более подробно два новых смартфона Android One рассматривались в заметке Ро (Ro), опубликованной ресурсом gsmarena.com со ссылкой на веб-сайт BQ.

Aquaris X2 укомплектован 5,65-дюймовым FHD+-дисплеем с достаточно тонкими рамками сверху и снизу. Чипсетом новинок стал Snapdragon 636, который в базовой модели сочетается с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32-гигабайтным встроенным накопителем. Более премиальная версия девайса оснащена 4-гигабайтным ОЗУ и встроенным накопителем емкостью 64 гигабайта. В дизайне корпуса алюминиевая рамка сочетается с пластиковой задней панелью.

В двойной камере нашли себе применение 12-мегапискльный (с диафрагмой f/1.8) и 5-мегапиксельный сенсоры. Основной камерой новинок предусмотрены дополнительная функциональность при портретной съемке. Селфи-камера также характеризуется рядом интересных функций, в числе которых — запатентованная технология SoftNeuro, обеспечивающая эффект боке, определяя лицо пользователя и создавая нечеткость фона.

Девайсы оснащены батареями на 3100 мАч, поддерживающими технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+ от Qualcomm . Впрочем, преимуществами Quick Charge 4+ пока воспользоваться не получится, поскольку соответствующие зарядные устройства на рынке еще не представлены. Но эта особенность касается не только девайсов от BQ, а всех устройств с поддержкой Quick Charge 4+.

Aquaris X2 Pro в минимальной конфигурации укомплектован 4-гигабайтной оперативной памятью и встроенным накопителем, емкостью 64 гигабайта. Предусмотрена и версия с 6 гигабайтами ОЗУ и 128-гигабайтным встроенным накопителем. Aquaris X2 Pro отличается также более производительным чипсетом — Snapdragon 660. У корпуса этого девайса также есть определенное преимущество — вместо пластика используется 3D-стекло в сочетании с алюминиевой рамкой.

Остальные характеристики для двух девайсов одинаковы. И самая важная их особенность — чистая операционная система Android, поскольку речь идет об Android One-смартфонах.

Минимальная цена Aquaris X2 — 309,90 евро; X2 Pro — 389,90 евро. Для Aquaris X2 предусмотрены цвета — черный и золотистый, для X2 Pro — черный, белый и серебристый.

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