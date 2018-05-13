Что покажут на WWDC 2018

Презентация, которая откроет конференцию разработчиков, на 2-м месте по важности после новых iPhone в сентябре. Ждем.

В сети хватает слухов, и мы собрали их вместе, чтобы понять, что покажут на WWDC 2018.

WWDC 2018 откроет презентация 4 июня

Apple подтвердила, WWDC 2018 пройдет с 4 по 8 июня. Ждем презентацию новых разработок в первый день мероприятия в 20:00 по московскому времени.

В компании уверены, если объединить технологии и творчество, в жизнь получится воплотить невероятные идеи.

Билеты на WWDC 2018 случайным образом продавались до 22 марта. Apple пригласила тысячи талантов, которые примут участие в сотне тех. сессий, мастер-классов, консультаций, тусовок.

Перспективные студенты-разработчики получат стипендии.

Больше всего ждем iOS 12 Наши желания не в счет, iOS 12 под кодовым именем Peace («Мир») не о новых фишках, она про оптимизацию. Название говорящее.

Разработчики Apple избавятся от багов и уязвимостей, сделают ОС быстрой и плавной как в «детстве». Это в теории. Как на практике, станет ясно по первым бетам.

Но косметические изменения в iOS 12 будут:

Анимоджи для iPad, новые анимоджи

Прокачка Siri

Переработка «Акций»

Обновление «Не беспокоить»

Мелочи

Версию ARKit поднимут до 2.0. Движок дополненной реальности научат работе с мультиплеером, и это интересно. Другие полезные наработки Apple откладывает до iOS 13.

В сумме норм, на фоне Google I/O 2018 — никак. Но с былой плавностью iOS 12 простим ей дефицит новшеств.

Ах да, iPhone 5s обнову потянет, и это победа.

Еще покажут macOS 10.14, watchOS 5, tvOS 12 macOS 10.14 ускорит выход MacBook из сна, получит аналоги планшетного Split View и «Центра управления» из iOS в системном меню.

Универсальные приложения для iOS и macOS переносятся на 2019, их время пока не пришло.

watchOS 5 представит новые циферблаты для Apple Watch, больше настроек для «Пункта управления».

Но мы больше ждем трекинг сна. В мае 2017 Apple купила компанию Beddit, и она как раз занимается этой темой. Об удобстве сна в Apple Watch пока промолчим.

tvOS 12 не покажет ничего интересного.

Apple продолжает развивать направление сервисов, но до создания полноценного ТВ далеко даже в США

Аналитики намекают на iPhone SE2 99% рендеров iPhone SE2 в сети — нелепые фантазии.

Если мы увидим новинку на WWDC 2018, она почти не будет отличаться от iPhone SE. Получит стеклянный задник для беспроводной зарядки и лишится 3,5-аудио, не более.

SE2 подтянется к iPad 2018 по начинке и получит A10 Fusion из iPhone 7. 3D Touch признали провалом, технологии не будет в части топовых iPhone 2018, не получит ее и бюджетник.

Лично я против выхода iPhone SE2, и мы обсудим это в отдельном материале. Если кратко, есть iPhone 7, этого достаточно.

Были слухи о новых iPad Pro Актуальное поколение iPad Pro показали на WWDC 2017, WWDC 2018 — время для следующего.

Новинки получат 8-ядерные A11x Bionic (3 мощных Monsoon и 5 энергоэффективных Mistral) от TSMC, экраны на 120 Гц.

Аналитики ждут модели без рамок с Face ID, но мы не верим. iPhone X со сканером лица был юбилейной демонстрацией возможностей, и эпоха новой технологии начнется с iPhone 2018.

Новинкам быть, но еще привычным.

Еще говорят о свежих MacBook Air Да, все-таки могут показать новые MacBook Air для начинающих разработчиков.

Они не будут отличаться от актуальных внешне, но должны получить USB-C, свежую начинку и цену $799-899.

Если экраны оставят прежними, даже смотреть не советую. Если переведут на Retina, можно думать.

MacBook Pro тоже выйдут, они получат процессоры Intel 8-го поколения Coffee Lake, возможно 32 ГБ ОЗУ в топе. Все.

Это все?!

Были слухи о HomePod Lite, но Apple пока полноценно не запустила в мире даже первый HomePod, поэтому они мимо.

Мы бы хотели увидеть Mac mini, который не обновляли с 2014. Но даже слухов о нем не было. Он мог бы стать точкой входа для новых пользователей, но не в этой Вселенной.

Ходили разговоры о модульных Mac Pro, но iMac Pro успешен, и Apple не будет создавать ему практичного конкурента.

Моя мечта — презентация стримингового видеосервиса Apple Movies (по аналогии с Apple Music), но это только фантазия.