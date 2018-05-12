У меня умер второй iPhone X

У меня умер второй iPhone XВ январе этого года у меня сломался первый iPhone X. Тогда у него были проблемы с процессором из-за брака сборки. «Ну ничего» — подумал я, «сейчас поменяют на новый и всё будет хорошо.

Я так ещё никогда не ошибался.

Скажу сразу. Со смартфоном я обращаюсь бережно, не роняю и не кладу на какие-то сомнительные поверхности.

Вчера вечером я, как обычно, поставил iPhone на зарядку. Оригинальный кабель, адаптер, все дела. В общем, всё комплектное, заряжает всю технику в доме без проблем. Ничего не предвещало беды.

Но сегодня утром флагман приказал долго жить. Во второй раз у меня перестал работать iPhone X.

Что там у тебя опять

Симптомы: iPhone X не включается, не реагирует на нажатия кнопок. Вообще.

Быть может, это была какая-то программная ошибка? Окей, я попытался сделать жесткую перезагрузку: нажал поочередно Громкость+, Громкость— и зажал боковую кнопку. Ноль реакции.

Подумал, может, зарядный кабель сломался и смарт попросту не зарядился. Поменял на другой от iPad: ничего не поменялось. iPhone по-прежнему не включался.

Ввод в режим восстановления (DFU) также не дал результатов. Смартфон превратился в тыкву. Возможно, ровно в полночь.

Что мы имеем на данный момент

Сейчас у меня в руках ещё один кирпич за 80 000 рублей. Прошлый я успешно поменял на новый по гарантии, теперь и этот помер.

Забавный момент. Оба смарта перестали работать ровно через 3 месяца после первой активации. Жизненный цикл?

Разумеется, со смартфоном я потерял 90% данных, хранящихся исключительно на нём. Придётся какое-то время пользоваться iPad mini 4 с SIM-картой и доступом в Интернет.

Теперь я вновь вынужден обратиться в любой авторизованный сервисный центр (кстати, вот список). Надеюсь, мне поменяют смартфон без каких-либо проблем. Ведь теперь это не совсем новое устройство, а официально заменённый гаджет.

Apple окончательно разбила мое сердце. Отказываюсь от iPhone X Классно, правда? Иметь дорогущий смартфон и не иметь возможности им пользоваться. Такого количества брака в технике Apple я ещё не видел.

Я пользуюсь смартфонами купертиновцев с выхода iPhone 4s. Ни разу не возникало претензий. Но теперь у меня образовалась проблема и соответствующий вопрос: как Apple допустила такое количество брака?

И ведь проблема коснулась именно iPhone X, и она есть не у меня одного. К сожалению, на официальном форуме поддержки компании всего две жалобы на это устройство. Но у нас в редакции тоже возникали проблемы с ним. Как минимум, у моего коллеги, Никиты Горяинова — у него сломался Apple Pay на iPhone X.

Подумываю после такого сдать iPhone X и перейти на iPhone 8 Plus. Там хоть нет проблем, смартфон уже обкатан, установлены все проверенные технологии. От iPhone X я уже готов окончательно отказаться, нельзя выпускать настолько сырой продукт!

А сейчас я пойду в сервисный центр. Надеюсь, кто-то из них работает по субботам.