Игровые журналисты впервые в России смогли опробовать HTC Vive Pro

Десятого мая компания Wargaming собрала игровых журналистов России на мероприятие, посвящённое старту турнира по World of Tanks VR. На нём разработчики поделились своими планами по развитию проекта, а также, совместно с компанией HTC, впервые в России предложили протестировать новый шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro.

От простого шлема HTC Vive Pro-версия отличается большим разрешением экрана (2880x1600 против 2160x1200), встроенными наушниками и улучшенной системой крепления. Новая гарнитура виртуальной реальности действительно удобнее старой, однако этого всё ещё мало — пиксели всё так же видно, хоть они и не бросаются в глаза, а при долгом использовании голова начинает потеть и уставать.