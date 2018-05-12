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Игровые журналисты впервые в России смогли опробовать HTC Vive Pro
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Игровые журналисты впервые в России смогли опробовать HTC Vive Pro 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Десятого мая компания Wargaming собрала игровых журналистов России на мероприятие, посвящённое старту турнира по World of Tanks VR. На нём разработчики поделились своими планами по развитию проекта, а также, совместно с компанией HTC, впервые в России предложили протестировать новый шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro.
От простого шлема HTC Vive Pro-версия отличается большим разрешением экрана (2880x1600 против 2160x1200), встроенными наушниками и улучшенной системой крепления. Новая гарнитура виртуальной реальности действительно удобнее старой, однако этого всё ещё мало — пиксели всё так же видно, хоть они и не бросаются в глаза, а при долгом использовании голова начинает потеть и уставать.
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