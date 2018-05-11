BQ Next LTE: бюджетный смартфон с широкоформатным дисплеем

Компания BQ тоже перешла к выпуску смартфонов с новомодными экранами в формате 18:9. У нее уже есть несколько соответствующих моделей, и недавно к ним присоединился моноблок Next LTE. Данный смартфон выделяется тем, что при новизне формата он относится к бюджетному сегменту, позволяя тем самым за небольшие деньги (5700 рублей на момент написания статьи) оценить, подходит вам новый стандарт экрана или нет. Ко всему прочему, аппарат наделили современным дизайном, что тоже выделяет его на фоне безликих «одноклассников» с обычным экраном 16:9.

России BQ Next LTE предлагается в четырех цветах корпуса — черном, красном, сером и золотистом. У нас на тесте черный вариант, так что сейчас узнаем, что он из себя представляет.

Упаковка

BQ Next LTE поставляется в коробке из плотного картона с традиционной для BQ цветовой схемой и очень высоким качеством полиграфии. Упаковка сделана добротно, и смотрится она очень неплохо, но она универсальна для всех цветов, и потому на рендерах сверху смартфон показан в черном оттенке, а снизу — в красном. Два других цвета на коробке не запечатлены.

Пользователю коробка предоставляет информацию о внешнем виде смартфона, его спецификациях и входящих в комплект аксессуарах. Преподносятся все эти сведения максимально доступно и на русском языке.

Комплектация

BQ Next LTE — это бюджетный смартфон, и потому в комплекте с ним идут только самые необходимые аксессуары, без дополнительных полезностей. Смартфон снаряжен зарядным устройством с силой тока 1 ампер, дата-кабелем, инструкцией и гарантийным талоном. Наушников, кабеля OTG и прочих излишеств у мобильника нет. Есть лишь защитная пленка для дисплея, которая качественно нанесена на лицевую панель корпуса.

Характеристики

Спецификации BQ Next LTE вы можете обнаружить в трех источниках — в инструкции, на упаковке и на официальном сайте. Также есть посвященная ему страница в Яндекс. Маркете, но там все сведения почерпнуты из официальных источников. Наиболее подробный перечень характеристик расположен именно на сайте BQ. — экран: 5,45 дюйма, IPS, 18:9, 960х480 пикселей; — процессор: MediaTek MT6739, 4 ядра, 1,3 ГГц; — видеокарта: встроенная, PowerVR Rogue GE8100; — память: 1 Гб оперативной, 8 Гб встроенной, microSD до 64 гигабайтов; — интерфейсы: microUSB 2.0, microSD, 3,5 миллиметра, 2xSIM; — беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, WI-FI 802.11n, Bluetooth 4.1; — фотокамеры: основная 8 Мп, фронтальная 5 Мп; — аккумулятор: съемный, 2500 мАч; — операционная система: Google Android 7 Nougat, собственный интерфейс BQ; — размеры: 149х72х9 мм; — вес: 170 граммов; — материал корпуса: пластик; — цвет корпуса: черный, красный, серый, золотой; — особенности: съемный аккумулятор.

Из металла в данном случае сделан только каркас: тыльная панель отлита из пластика, лишь имитирующего металл. Исходя из перечисленного, имеем смартфон начального уровня, отличающегося от большинства «одноклассников» форматом дисплея и современной прошивкой.

Внешний вид Если не брать в расчет материалы корпуса, то выглядит BQ Next LTE дорого: тонкие рамки экрана, задняя панель «под металл», сам дисплей нового формата 18:9. Экстерьер смартфона отторжения не вызывает — смотрится аппарат очень неплохо и даже стильно. Единственное, что сразу выдает в нем принадлежность к бюджетному сегменту — это вынесенный на заднюю панель основной динамик, тогда как по современным нормам его располагают на нижнем торце. Это, к слову, отражается на восприятии звука, но об этом позже. Также в BQ Next LTE есть еще одна черта недорогого смартфона — разъем зарядки на верхней грани корпуса, где ей не место. А вот вход под наушники, расположенный здесь же, напротив, весьма удобен в использовании. Снизу у смартфона есть только микрофон, справа — кнопки громкости и включения, правый же торец пустует.

Задняя крышка у смартфона съемная, под ней есть съемный аккумулятор, отдельный слот microSD и два SIM-слота, причем без горячей замены — одну из SIM-карт вовсе нельзя вытащить при наличии аккумулятора. Общее впечатление о дизайне смартфона положительное — красивый (особенно в черном цвете), аккуратный, даже с некоторыми изысками наподобие светлых полосок, имитирующих пластиковые вставки под антенны. Внешность хорошо сбалансирована — это факт.

Эргономика и качество сборки

Собран BQ Next LTE отлично, даже несмотря на съемную тыльную панель. На посадочных креплениях она сидит весьма надежно, но в то же время снимается без труда. Ее отлили из тонкого пластика, но сломать ее так просто не получится. Скрипов крышка не издает. Качество подгонки стекла лицевой панели к корпусу тоже высокое, словом, сборку можно оценить на «пятерку».

Крышка аккумуляторного отсека имеет шероховатую поверхность и заходит на боковые торцы, в результате чего смартфон не выскальзывает из рук. Отпечатки пальцев корпус не собирает, в отличие от лицевой панели, но там с завода наклеена пленка, так что можно смело очищать ее любой мягкой тканью без боязни поцарапать само стекло. Сам корпус немного вытянут, что позволяет крепко держать его в руке любого размера.

Кнопки управления в смартфоне виртуальные, но расположены на прозрачном фоне, занимают мало места и убираются тогда, когда их наличие не требуется. В этом плане все хорошо.

Отрицательные моменты эргономики — это в первую очередь положение основного динамика. Находясь сзади, он постоянно закрывается либо рукой, либо столом, либо внутренней частью кармана или сумки. От этого смартфон почти никогда не слышно на улице, что не очень приятно — возрастает риск пропустить звонок. Также неудобно расположен разъем для зарядки, и нельзя не отметить отсутствие горячей замены SIM-карт — в 2018 так уже никто не делает.

Экран

Дисплей BQ Next LTE основан на матрице IPS, а это сразу означает широкие углы обзора и неплохую цветопередачу. В данном аппарате наблюдаются небольшие засветы темных оттенков по углам при максимальных углах обзора, но не более того.

Насыщенности экрану хватает с головой, в отличие от яркости подсветки — ее мало даже на максимальном значении, что не позволяет пользоваться смартфоном на солнце. Экран выцветает полностью, превращаясь в зеркало. Сенсорный слой работает уверенно и без ошибок, даже по углам и на холоде. Количество обрабатываемых одновременных касаний — два. Упомянем также возможность ручной настройки цветовой температуры экрана, что позволяет делать цвета более холодными или более теплыми. Виртуальные кнопки, как уже говорилось выше, полезную площадь дисплея не отъедают. Зернистость, несмотря на не самое высокое разрешение, отсутствует, и можно придраться лишь к крупноватым пиктограммам приложений.

К недостаткам экрана отнесем скругленные углы: выглядит красиво, но не все приложения адаптированы под них, и часть информации может скрадываться. Однако это дело привычки — все лучше, чем монобровь, как у iPhone X.

Звук — не самая сильная сторона смартфона, если оценивать его по основному динамику. По 10-балльной шкале уровень громкости на 6 баллов, то есть BQ Next LTЕ тиховат, и с этим ничего поделать нельзя — в инженерное меню прошивка не пускает. Велика вероятность пропустить звонок на улице, но в помещении телефон слышно вполне сносно. Качество звучания такое же, как у других телефонов за ту же цену, тут ничего интересного нет.

Разговорный динамик, напротив, демонстрирует отличную громкость и обеспечивает замечательную слышимость без хрипов и тресков. Микрофон здесь всего один, и потому с шумами он не справляется, разве что может немного приглушить шум ветра. Качество передаваемого им звука высокое — на 4+ из 5.

Фотокамеры

BQ Next LTE оснащен двумя камерами: спереди стоит модуль 5 Мп, а сзади 8 Мп со вспышкой и автофокусом. Эта самая вспышка очень порадовала яркостью: ее хватает и для снимков в полной темноте, и для фонарика за счет присутствия сразу двух светодиодов в ее составе. Свет насыщенный, но не двухтоновый, что, впрочем, крайне редко влияет на итоговое качество снимков. Фронтальная камера отлично работает днем, с учетом цены смартфона — селфи сочные, без шумов и ненужных сглаживаний. Съемка в сумерках тоже нареканий не вызывает, а вот ночное неяркое освещение уже не позволит сделать автопортрет — появляются шумы и артефакты.

С основной камерой все обстоит немного лучше: и качество снимков в целом выше, и ночью снимает вполне уверенно для 8 мегапикселей. Единственное, в темное время суток автофокус срабатывает не всегда и не всегда правильно, но тач-фокус никто не отменял. Стабилизации у камеры нет, поэтому запись видео в данном случае — это всего лишь дополнительная функция, не более.

Программное обеспечение и память

BQ Next LTE работает на Android 7 Nougat и регулярно получает обновления: за время теста производитель прислал три апдейта, в которых основной упор был сделан на стабильность и безопасность. По умолчанию в смартфоне очень много дополнительных функций: к примеру, есть управление одной рукой, поддержка различных жестов и движений, возможность настройки расположения виртуальных кнопок управления и даже поддержка смарт-чехлов с обложкой, которая в закрытом состоянии автоматически выключает дисплей.

Посторонний софт, коим грешили ранее выпущенные смартфоны данной марки, есть и здесь. Его немного, но приложение Apps Press, которое нельзя ни отключить, ни удалить, будет постоянно спамить уведомлениями и ярлыками рекламируемых приложений из Google Play. Его рекомендуется выкорчевывать любыми методами. Прочий сторонний софт удаляется в два счета стандартными средствами.

В BQ Next LTE используется собственный интерфейс, в котором нет меню приложений — все пиктограммы сразу доступны на нескольких рабочих столах. В остальном же, если не считать дополнительные настройки, перед нами стоковый Андроид, что автоматически гарантирует стабильность работы и отсутствие лагов и микрофризов.

Действительно, прошивка работает шустро и не подвисает, но она занимает почти весь объем оперативной памяти — прочим приложениям остается в районе 220 Мб, и этого очень мало. Другими словами, тяжелые программы, те же навигаторы, могут подтормаживать.

Встроенной памяти тоже не так уж много — из 8 Гб после первого запуска доступно 2,7 Гб, так что нужно будет потратить некоторое время на чистку. У нас получилось освободить 1 Гб пространства. Рут-права на смартфон устанавливаются очень легко при помощи того же King Root, но напоминаем, что подобное действие может лишить вас гарантии на смартфон. Проверка антивирусом Dr.Web последней на момент тестирования версии наличие вредоносного ПО в прошивке смартфона не выявила.

Производительность

BQ Next LTE — это бюджетный смартфон, и никто не станет требовать от него высокой производительности в играх. Однако именно в игровом тесте 3D Mark Ice Storm Unlimited заработал неплохое количество баллов — 3439. К сожалению, бенчмарки AnTuTu и GeekBench отказались работать на этом смартфоне, зависая на начальном этапе тестирования. В играх смартфон почти не греется. По субъективным ощущениям, в работе с нетребовательными приложениями у BQ Next LTE проблем не возникает — нет ни тормозов, ни подлагиваний. Мессенджеры и YouTube тоже «летают», а вот Яндекс. Навигатор регулярно подгружает карту — ему очень не хватает оперативной памяти.

Автономная работа

Емкость аккумулятора BQ Next LTE — 2500 мАч, и ее при обычном использовании хватает почти на два световых дня автономной работы. Если использовать смартфон только для звонков, хватит и на более длительный срок, но в целом 1,5-2 дня аппарат можно не заряжать, ведь у него нет энергоемких компонентов.

Батарея здесь съемная, и это большой плюс: можно купить парочку таких запасных аккумуляторов и за минуту поменять разряженный на новый, не мучаясь с портативными зарядками и проводами от них. Восстановление заряда от комплектного ЗУ в случае с BQ Next LTE занимает около 2,5 часа времени. Есть возможность использования более мощных зарядок — к примеру, 2-амперное ЗУ заряжает аккумулятор за 1,5 часа. Нагрев в процессе не наблюдается.

Заключение

BQ Next LTE — это смартфон с современным дизайном и экраном 18:9, который вы можете купить менее чем за 100 американских долларов. С таким ценником глупо придираться к нему, ведь у него есть много всего, чего нет у большинства смартфонов за те же деньги, в частности, поддержка сотовых сетей LTE, экран с тонкими рамками и ОС Android 7.1. И все же, смартфону не хватает памяти: 1 Гб маловато для современных приложений, и это, пожалуй, единственное, что портит общее впечатление о нем. В остальном же BQ Next LTE полностью оправдывает свою цену и будет радовать своего владельца высоким качеством исполнения и надежностью.

Плюсы BQ Next LTE — хороший экран; — стильный дизайн; — съемный аккумулятор; — пленка на экране; — современная ОС; — высокое качество сборки.

Минусы BQ Next LTE — мало оперативной памяти; — мусорное предустановленное ПО.