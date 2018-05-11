Помощник Cortana станет частью умной колонки от Microsoft 

Софтверный гигант Microsoft и компания Quanta приступили к разработке нового продукта — умной колонки для использования дома и в офисе, которая покажет Apple HomePod и Google Home, кто главный на рынке. Поможет ей в этом встроенный в нее голосовой помощник Cortana.
Разработка колонки от Microsoft и Quanta находится на начальной стадии, и спешить они явно не будут, так как рынок уже сформировался, и попытка быстро подмять под себя его часть заранее обречена на провал. С точки зрения аппаратной начинки акустика будет похожа на смартфон базового уровня, так как ее соберут на процессоре Qualcomm 212 с четырьмя ядрами внутри.
Устройство сможет делать все, что умеют HomePod и Home — управлять воспроизведением музыки, распознавать и реагировать на голосовые команды, искать информацию в интернете и так далее, и в будущем новинка, у которой пока нет названия, станет референсом — ориентиром для других производителей. Они тоже смогут выпускать свои колонки с Кортаной внутри — Microsoft готов раздавать соответствующие лицензии. Сроков релиза и цены у новинки нет, но, вероятно, выйдет она ближе к концу года, чтобы застать сезон праздничных распродаж. Но вот беда — в России Кортана не работает, поэтому релиз очередной умной колонки в нашей стране пройдет незамеченным.