Помощник Cortana станет частью умной колонки от Microsoft

Софтверный гигант Microsoft и компания Quanta приступили к разработке нового продукта — умной колонки для использования дома и в офисе, которая покажет Apple HomePod и Google Home, кто главный на рынке. Поможет ей в этом встроенный в нее голосовой помощник Cortana.

Разработка колонки от Microsoft и Quanta находится на начальной стадии, и спешить они явно не будут, так как рынок уже сформировался, и попытка быстро подмять под себя его часть заранее обречена на провал. С точки зрения аппаратной начинки акустика будет похожа на смартфон базового уровня, так как ее соберут на процессоре Qualcomm 212 с четырьмя ядрами внутри.