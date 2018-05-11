Флагманский HTC U12+ оценили на уровне Samsung Galaxy S9

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне HTC U12+, пока не представленном производителем официально. По данным тайваньского ресурса ePrice, HTC U12+ будет стоить на уровне Samsung Galaxy S9, а релиза стоит ожидать через неделю после анонса.

Версия HTC U12+ с 64 ГБ встроенной флеш-памяти обойдётся в 22 900, а с 128 ГБ — 24 900 новых тайваньских долларов, что составляет около 769 и 835 долларов США. Начало продаж запланировано на 1 июня.

Компания HTC уже назвала дату анонса своего следующего смартфона. Мероприятие назначено на 23 мая 2018 года. По предварительным данным, флагманский смартфон HTC под кодовым названием Imagine выйдет в продажу именно как HTC U12+. Он получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3420 мАч.

Также отмечаются сканер отпечатков пальцев, функция разблокировки смартфона по лицу, защита от воды и пыли на уровне IP68, интерфейс с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0, операционная система Android 8.0 Oreo и оболочка Sense 10, версии с двумя или одной SIM-картами.