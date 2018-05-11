Приготовьтесь разочароваться ценой iPhone X Plus

iPhone X 2, вероятно, сохранит цену модели актуального поколения, следует из доклада DigiTimes, основанного на информации источников из цепи поставок. Это значит, что Plus-версия с дисплеем 6,5 дюймов, внешность которой недавно стала достоянием общественности, будет стоит дороже 1000 долларов, выйдя на один уровень с линейкой MacBook.

Стремление производителя удержать цены фирменных смартфонов на максимально возможном уровне связано с невероятным успехом флагмана, генерирующего треть мировой прибыли от продажи смартфонов, а также желанием сохранить спрос на iPhone 8 и 8 Plus. Эти модели пользуются популярностью у покупателей, не готовых переплачивать за «десятку».

Ожидается, что в этом году Apple вновь представит три модели iPhone, однако все они будут меньше отличаться друг от друга, чем прошлогодние смартфоны. Все три получат дизайн в стиле iPhone X с дисплеем во всю фронтальную панель и поддержку технологии распознавания лиц. Чтобы не шокировать потребителей, Apple выпустит доступную версию с LCD-матрицей.

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