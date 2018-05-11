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Главные тренды смартфонов 2018 года
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Главные тренды смартфонов 2018 года 

Chip.ru 43 минуты назад
Фото: Chip.ru
Вслед за рейтингом популярности брендов смартфонов аналитики из Canalys также назвали и главные тренды, отмечаемые на европейском рынке смартфонов в первом квартале текущего года. Все большим спросом пользуются гаджеты с крупными дисплеями. Смартфоны с экраном от 5,5 дюйма стали популярнее более чем на 50%, в том числе за счет моды на соотношение сторон 18:9.
Все чаще встречаются гаджеты с поддержкой двух сим-карт. Заметно и увеличение спроса на смартфоны с большими объемами оперативной памяти. Популярность моделей более чем с 4 ГБ возросла на 82,7%. Ещё более внушительный рост продемонстрировал сегмент смартфонов с двойными или тройными камерами. Если в первом квартале прошлого года их было продано около 5 млн штук, то сейчас — 13 млн, то есть на 155% больше.
Источник: Canalys
Фото: wikimedia.org  Читайте также: ZTE прекратила производство смартфонов
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