Главные тренды смартфонов 2018 года

Вслед за рейтингом популярности брендов смартфонов аналитики из Canalys также назвали и главные тренды, отмечаемые на европейском рынке смартфонов в первом квартале текущего года. Все большим спросом пользуются гаджеты с крупными дисплеями. Смартфоны с экраном от 5,5 дюйма стали популярнее более чем на 50%, в том числе за счет моды на соотношение сторон 18:9.

Все чаще встречаются гаджеты с поддержкой двух сим-карт. Заметно и увеличение спроса на смартфоны с большими объемами оперативной памяти. Популярность моделей более чем с 4 ГБ возросла на 82,7%. Ещё более внушительный рост продемонстрировал сегмент смартфонов с двойными или тройными камерами. Если в первом квартале прошлого года их было продано около 5 млн штук, то сейчас — 13 млн, то есть на 155% больше.

Источник: Canalys

Фото: wikimedia.org Читайте также: ZTE прекратила производство смартфонов

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