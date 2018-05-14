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Крошечный компьютер-брелок Azulle Access3 получил процессоры Intel
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Крошечный компьютер-брелок Azulle Access3 получил процессоры Intel 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В продажу поступил новый миниатюрный персональный компьютер-брелок Azulle Access3. Его можно подключить к монитору или телевизору с помощью HDMI-разъема. Устройство основано на платформе Intel Apollo Lake. Можно выбрать либо двухъядерный процессор Celeron N3350 тактовой частотой 1,1–2,4 ГГц, либо четырехъядерный Celeron N3450 частотой 1,1–2,2 ГГц.
Оперативная память: 2, 4 или 6 ГБ. Постоянное хранилище — 32 или 64 Гб. Есть поддержка microSD-карт памяти ёмкостью до 256 ГБ. В корпусе габаритами 132,1х50,8х19,1 мм также нашлось место для контроллера Gigabit Ethernet, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.0, двух портов USB 3.0 и 3,5-миллиметрового аудиоразъёма. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Цена новинки составляет от $175.
Источник: Geeky gadgets
Фото: Geeky gadgets
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