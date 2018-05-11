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Corsair представила самый большой и многофункциональный ПК-корпус в истории
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Corsair представила самый большой и многофункциональный ПК-корпус в истории 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Corsair представила свой новый корпус для персонального компьютера, который сами разработчики называют самым большим и многофункциональным представителем своего класса из всех, когда-либо созданных. Новинка категории super-tower называется Obsidian Series 1000D. Её габариты составляют 307х693х697 мм.
Внутри корпуса можно собрать сразу две системы, выбрав для одной материнскую плату типоразмера до E-ATX, а для второй — mini-ITX. Здесь поместятся два блока питания (SFX и ATX), до 11 накопителей и до 13 вентиляторов (даже до 18, если использовать дополнительные крепления). Можно установить и компоненты жидкостной системы охлаждения, включая до 4 радиаторов длиной до 480 мм. Есть встроенная RGB-подсветка и цифровой контроллер для управления подсветкой и скоростью вращения вентиляторов.
Источник: Corsair
Фото: Corsair
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