Безрамочный смартфон Moto Z3 Play показался на пресс-рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона Moto Z3 Play, который пока не был представлен официально.

Рендер демонстрирует дизайн Moto Z3 Play в подробностях. Видно, что смартфон выполнен в том же стиле, что и предшественники, унаследовав общие схожие черты. При этом смартфон получил безрамочный дизайн и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 12+8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп.

Он получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Габариты составляют 156,23 хх 76,7 мм. Имеются расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C, но отсутсвует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон будет работать под Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Moto Z3 Play ожидается в июне 2018 года. Ориентировочная цена составляет $450.