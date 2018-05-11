Мы нашли еще одну замену AirPods

Вопрос поиска замены AirPods мы уже неоднократно поднимали, но на этот раз еще один потенциальный конкурент беспроводных наушников Apple выделяется не только тем, что средства на запуск устройства были собраны с помощью краудфандинга, но и своей концепцией «никогда не выпадут». Что ж, посмотрим.

В чем же конкретно фигурант нашего сегодняшнего обзора так интересен? Да всем. Нет, серьезно. Начиная с дизайна упаковки и заканчивая качеством звука — такого от модели ранее неизвестного бренда мы не ожидали.

Начнем по порядку: упаковка со стороны напоминает шкатулку белого цвета с обложкой. Внутри нас встречают три персонажа: сами наушники, кейс для их зарядки и небольшой футлярчик с зарядным кабелем внутри.

Каким же сенсационным новшеством нас поражают наушники PaMu при первом знакомстве? Крышка кейса открывается нажатием специальной кнопки на корпусе и вращается на 360 градусов — выглядит очень стильно. Кроме того, сами наушники больше похожи на привычные всем проводные аналоги: круглый корпус, резиновые амбушюры — концепция совсем не такая, как у Apple . Кстати, в поверхность правого наушника встроен сенсор, с помощью которого можно управлять воспроизведением, настраивать громкость и отвечать на звонки.

Подобное решение производителя лично я счел удачным по двум причинам: во-первых, наушники очень комфортно носить, и они действительно не выпадают, а во-вторых, в дужке оказалось достаточно место для размещения емкого аккумулятора. А увеличение емкости автоматически говорит о том, что это положительно отразилось и на сроке автономной работы.

Производитель обещал, что одного заряда хватит на 4 часа непрерывного использования наушников. Я спокойно слушал их два дня по пути до офиса и домой. К концу второго дня наушники полностью разрядились, и пришлось поместить их в зарядный кейс, так что нас не обманули. При этом PaMu можно трижды зарядить от чехла. Хотя многие вендоры имеют обыкновение привирать о реальной автономности портативных устройств.

Качество звука — вещь субъективная и часто зависит от обзорщика, хотя и о такой упрямой штуке, как цифры, тоже забывать не стоит. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц уже говорит, что от этих наушников стоит ожидать впечатляющей «басовитости».

Реальная звуковая производительность, если так можно выразиться, оказалась ничуть не хуже, чем на бумаге. Здесь вы не найдете сметающих все на своем биту басов, как у ближайшего конкурента Beats X, но недостатка в низких частотах вы не испытаете. С «верхами» тоже все в порядке: акустическую музыку Pamu отработали достойно. Кстати, сменных амбушюр в комплекте аж три пары, так что при желании вы сможете осуществить более точную настройку звучания и получить ту звуковую картину, о которой мечтали.

Bluetooth предложен в версии 4.2, чего вполне достаточно для прослушивания любимых стриминг-сервисов в высшем качестве. Работает стабильно, даже кратковременных «отваливаний» зафиксировано не было.

В плане практичности даже при большом желании придраться оказалось просто не к чему. Наушники имеют легкий вес и приятную на ощупь боковую грань с покрытием из искусственной кожи. Сами наушники имеют встроенные магнитики, что позволяет им надежно «сидеть» в зарядном кейсе.

Производитель утверждает, что данные наушники являются водонепроницаемыми, что мне частично удалось проверить во время прогулок по дождливым московским улицам. В бассейн и под душ с ними не лез, так что в полной мере этот показатель я тестировать не осмелился.

Ну и еще один немаловажный момент: белый цвет устройства смотрится очень выигрышно. Наушники так здорово дополняют образ, что могу осмелиться предположить, что даже в комплекте со строгим костюмом они будут смотреться органично и очень стильно.

Можно ли считать наушники PaMu удачной заменой AirPods? В чем-то они явно не дотягивают до беспроводных наушников Apple, но в плане посадки многие могут найти их удобными. В рамках краудфандинговой кампании их можно было купить всего за 29 долларов (в пять раз дешевле AirPods), но и сейчас цена остается привлекательной — меньше 5 тысяч рублей за версию в черном или белом цвете. И если вы заняты поиском отличных и недорогих беспроводных наушников — на полном серьезе советую обратить внимание на эту модель.