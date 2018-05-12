Подтверждены характеристики первого в мире блокчейн-смартфона

Первый в мире блокчейн-смартфон Finney от Sirin Labs не будет уступать в техническом плане флагманским устройствам конкурентов, в разы превосходя их по уровню обеспечиваемой безопасности. С таким заявлением представители компании-производителя выступили перед общественностью.

В основу будущего аппарата ляжет процессор Snapdragon 845, графический сопроцессор от Adreno, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. Производитель, решив не следовать трендам, оснастил новинку одиночным модулем камеры с разрешением 12 Мп.

Наибольший интерес представляют защитные функции смартфона. В качестве основного способа идентификации владельца был выбран сканер отпечатков пальцев. Дабы подчеркнуть инновационность модели, его было решено встроить прямо в дисплей, выполненный по AMOLED-технологии.

Защиту пользовательских данных от проникновения извне обеспечит проприетарная оболочка Shield OS. Она спроектирована таким образом, что все ваши действия, в том числе платежи с использованием даже фиатных валют, будут зашифрованы и недоступны для чтения третьими лицами.

Кроме того, Finney сможет выступать в роли «холодного» кошелька для хранения криптовалют. Эта функция, изолированная от всех остальных, будет активироваться только по нажатию на выделенную клавишу. Теперь майнеры и криптоинвесторы смогут постоянно иметь все свои сбережения при себе.

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