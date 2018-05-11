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Бюджетный Honor 7S выходит в продажу в Европе
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Бюджетный Honor 7S выходит в продажу в Европе 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Суб-бренд Huawei собирается выпустить в Европе новый недорогой телефон. Модель Honor 7S будет продаваться в некоторых европейских странах как начальная версия смартфона Honor 7A. Скорей всего, Honor 7S станет самым бюджетным аппаратом этого китайского бренда в этом году.
Honor 7S работает на чипе MediaTek MT6739 с 4 ядрами и частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти — 2 гигабайта, встроенного накопителя — 16 гигабайт. Память можно расширить карточкой microSD.
Дисплей имеет диагональ 5,45 дюйма, соотношение сторон 18:9 и разрешение 720 x 1440 пикселей. Основная камера имеет разрешение 13 мегапикселей, а фронтальная оснащена 5-мегапиксельным датчиком и собственной вспышкой. Емкость аккумулятора составляет 3020 мАч. Толщина металлического корпуса черного или золотистого цвета — 8,3 мм, масса — 142 грамма. Из коробки смартфон будет поставляться с Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0.
Про точную стоимость Honor 7S пока не сообщается, но ценник будет точно ниже €150.
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