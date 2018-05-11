Тест беспроводной VR-гарнитуры Oculus Go: автаркичность в виртуальной реальности

Вывод:

Oculus Go от компании Facebook — это первая полностью автаркическая беспроводная VR-гарнитура, которая работает без смартфона или мощного игрового компьютера.

Так как гарнитура Oculus Go совместима с Gear VR и, соответственно, с Oculus Store, то у пользователей с самого начала эксплуатации устройства будет доступ к большому количеству видео и игр. При этом мощности встроенного процессора Snapdragon, который обычно используется в смартфонах, для топовых VR-приложений оказывается недостаточно.

Впрочем, если вы находитесь в поисках недорогого и увлекательного входа в виртуальные миры, Oculus Go на данный момент можно признать практически безальтернативно хорошим решением.

Любителям экстремальной графики по-прежнему придется брать «старшего брата» Oculus Rift или HTC Vive, а также мощный игровой компьютер. Преимущества беспроводная Stand-alone-VR-гарнитура полнозвучные аудиовпечатления (без наушников) в целом классный опыт для начинающих знакомство с VR подходит для тех, кто носит очки Недостатки только один контроллер — без определения местоположения в пространстве нет отдельной настройки резкости контент только из Oculus Store и браузера Мечта о беспроводной виртуальной реальности

Принципиально устройства для работы с виртуальной реальностью делятся на две категории: мобильный VR или топовый VR. В первом случае речь идет об устройствах, которые связаны со смартфонами и поэтому в вопросах производительности ограничиваются вычислительной мощностью мобильных телефонов.

Противоположностью им являются устройства категории High-End-VR: они, например Oculus Rift, гарнитура Mixed Reality от Microsoft или HTC Vive, оснащаются собственным дисплеем, на котором отображают контент, например с ПК или игровой консоли, причем благодаря более высокой производительности оборудования — с более высокими характеристиками.

Выпустив Oculus Go, компания Facebook идет теперь новым путем, так как представленная беспроводная VR-гарнитура располагает, как и её мощные High-End-родственники, собственным дисплеем, но работает без необходимости использования высокопроизводительных игрового компьютера или топового смартфона.

Свою вычислительную мощность беспроводная гарнитура черпает из процессора Qualcomm Snapdragon 821. Он работает исключительно с виртуальной реальностью и не должен производить вычислений, связанных с фоновыми приложениями. При этом игры, видео и фотографии располагаются во встроенной памяти Oculus Go, которая имеет размеры 32 Гбайт (17 000 рублей) или 64 Гбайт (21 000 рублей). Простой серый цвет, простая эксплуатация

Дизайн Oculus Go выдержан в простом и интуитивном направлении — в частности, помимо хорошо спозиционированной кропки Power и двух клавиш регулировки громкости здесь есть еще и аудиоинтерфейс, а также порт Micro-USB, через который аккумулятор может быть заряжен примерно за три часа.

Oculus Go со своими 467 граммами на голове сидит достаточно удобно, но возле носа остается довольно большая щель в реальный мир, которая немного уменьшает полноту впечатлений от мира виртуального. Благодаря большому запасу свободного пространства данная гарнитура надежно и удобно сидит в том числе на тех людях, которые носят очки. Но нужно быть готовым к тому, что очки могут запотеть из-за избыточного тепловыделения. Дисплей работает на частоте 72 Гц и предлагает WQHD-разрешение в 2560х1440 пикселей, то есть даже лучше, чем у Rift или HTC Vive. Однако, в отличие от «старшего брата», Oculus Rift, «младшая» модель не имеет отдельной настройки расстояния между линзами и глазами. Во многих случаях с этим ничего делать и не надо, но идеальной четкости изображения удастся добиться не всем.

Как и у Microsoft Mixed Reality Headset Acer AH100, во время теста мы заметили присутствие эффектов сетчатости и затенения. Это означает, что при просмотре некоторых VR-фильмов в глаза неизменно будет бросаться растровость изображения. С этой давно известной проблемой виртуальной реальности на самом деле и должно бороться WQHD-разрешение Oculus Go, но способность распознавать подобные мелочи зависит еще и от чувствительности глаз пользователя.

Впечатляющим, напротив, является пространственное звучание интегрированных динамиков — даже становится немного жутковато от того, насколько хорошим получился звук без наушников. Впрочем, настоящим любителям музыки следует все-таки воспользоваться наушниками. «Скачать и начать» — это довольно классно

Oculus Go ориентирована прежде всего на тех, кто делает только первые шаги в области освоения виртуальной реальности и тех, кого раньше от этого удерживали высокие стоимость сопутствующего оборудования и ограничения имеющегося железа. Теперь в их распоряжении окажется большой выбор программного обеспечения, находящегося в Oculus Store.

И все-таки, из-за ограниченности функционала оборудования и наличия всего одного контроллера играть можно не в каждую VR-игру. С точки зрения графики все это выглядит именно так, как и можно ожидать от смартфона, а самое позднее через 2,5 часа эксплуатации Oculus придется отправлять на зарядку через порт Micro-USB примерно на три часа.

Тем не менее, Oculus Go является очень интересным устройством, так как из-за отсутствия раздражающих проводов VR-гарнитуру можно легко транспортировать и использовать — просто нажмите кнопку «Power» — и вперед. Именно так можно будет переубедить многих VR-скептиков и сделать направление мейнстримовым. Альтернативные варианты:

Microsoft Mixed Reality: Acer AH100

С помощью Mixed Reality компания Microsoft хочет представить VR-переживания и «мейнстримовой» публике. Acer AH100 использует именно эту технологию и является первой гарнитурой, которую мы смогли протестировать.

В то время, как сам VR-режим и трекинг нам понравились особенным образом, чрезвычайно грубый внешний вид устройства и сравнительно высокая стоимость стали теми препятствиями, которые не позволили добиться успеха в мейнстримовом направлении.

Зато здесь есть полноценный доступ к Steam VR и, как следствие, большой выбор игр для виртуального гейминга.

Виртуальные миры от лучших: HTC Vive

HTC Vive — это захватывающий образец инженерного искусства, который с помощью подходящего программного обеспечения может вызвать настоящий «вау»-эффект.

Благодаря замечательному «железу» виртуальные миры выглядят настолько правдоподобными и фантастическими, что у нас возникает чувство, будто там действительно можно затеряться.

Чрезвычайно раздражающий кабель, а также стоимость VR-гарнитуры и необходимость в топовом игровом компьютере несколько омрачают общее положительное впечатление.

Четче, чем старая модель Oculus Rift: Samsung Gear VR Innovator Edition

Samsung Gear VR — это очень хорошие VR-очки, которые во время теста выглядели более четкими, чем Oculus Rift, да и сидели на голове более комфортно.

Концепция эксплуатации Samsung очень продуманная, но высокая стоимость очков и необходимость использования смартфона именно фирмы Samsung вызывают некоторое беспокойство.

Зато благодаря доступу к Oculus Store есть большой выбор программного обеспечения.

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Samsung усовершенствовала очки виртуальной реальности Gear VR Потоковое вещание VR-игр на смартфон Фото: компании-производители, CHIP.de