Ещё
Корпус Corsair Obsidian 1000D формата Super Tower представлен официально
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корпус Corsair Obsidian 1000D формата Super Tower представлен официально 

3Dnews.ru 39 минут назад
Компания Corsair анонсировала корпус Obsidian 1000D формата Super Tower, о подготовке которого мы сообщали в марте нынешнего года.
Новинка рассчитана на самых требовательных пользователей. Внутри могут разместиться две полноценные системы со своим блоком питания — одна на основе платы типоразмера E-ATX, другая — на базе платы Mini-ITX. Таким образом, пользователи смогут одновременно запускать требовательные к ресурсам игры и выполнять другие менее ресурсоёмкие задачи.
Корпус имеет внушительные габариты — 697 × 693 × 307 мм. В общей сложности используются четыре панели из закалённого затемнённого стекла: они установлены в боковых частях, спереди и сверху.
Допускается применение дискретных графических ускорителей длиной до 400 мм. Слоты расширения выполнены по схеме «8+2». Длина основного блока питания может достигать 225 мм.
В корпусе можно расположить до пяти накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и до шести устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма.
Разумеется, разработчик позаботился об охлаждении системы. Так, во фронтальной части можно установить восемь 120-мм вентиляторов. В верхней части есть место для трёх кулеров диаметром 140 мм. Ещё два вентилятора размером 120/140 мм можно разместить сзади.
Вероятно, будущие обладатели Obsidian 1000D захотят реализовать жидкостную систему охлаждения. В этом случае возможен монтаж радиаторов типоразмера 120, 140, 240, 280, 360, 420 и 480 мм. Высота процессорного кулера может достигать 180 мм.
На планке с разъёмами расположены гнёзда для наушников и микрофона, четыре порта USB 3.0 и два порта USB 3.1 Type C.
Ориентировочная цена Corsair Obsidian 1000D составляет 400 долларов США.
Это неполный текст новости
3Dnews.ru: последние новости
Strategy Analytics: Apple iPhone X — самая популярная в мире модель смартфона NVIDIA свернула партнёрскую программу GeForce Новая статья: Обзор Nokia 7 Plus: смартфон без свойств
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сажать в России будут по новой статье222
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен999
Умерла Мария Шверубович19
Военный выпал из поезда и потерял секретные документы48
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»458
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес В мире
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение