Корпус Corsair Obsidian 1000D формата Super Tower представлен официально

Компания Corsair анонсировала корпус Obsidian 1000D формата Super Tower, о подготовке которого мы сообщали в марте нынешнего года.

Новинка рассчитана на самых требовательных пользователей. Внутри могут разместиться две полноценные системы со своим блоком питания — одна на основе платы типоразмера E-ATX, другая — на базе платы Mini-ITX. Таким образом, пользователи смогут одновременно запускать требовательные к ресурсам игры и выполнять другие менее ресурсоёмкие задачи.

Корпус имеет внушительные габариты — 697 × 693 × 307 мм. В общей сложности используются четыре панели из закалённого затемнённого стекла: они установлены в боковых частях, спереди и сверху.

Допускается применение дискретных графических ускорителей длиной до 400 мм. Слоты расширения выполнены по схеме «8+2». Длина основного блока питания может достигать 225 мм.

В корпусе можно расположить до пяти накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и до шести устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма.

Разумеется, разработчик позаботился об охлаждении системы. Так, во фронтальной части можно установить восемь 120-мм вентиляторов. В верхней части есть место для трёх кулеров диаметром 140 мм. Ещё два вентилятора размером 120/140 мм можно разместить сзади.

Вероятно, будущие обладатели Obsidian 1000D захотят реализовать жидкостную систему охлаждения. В этом случае возможен монтаж радиаторов типоразмера 120, 140, 240, 280, 360, 420 и 480 мм. Высота процессорного кулера может достигать 180 мм.

На планке с разъёмами расположены гнёзда для наушников и микрофона, четыре порта USB 3.0 и два порта USB 3.1 Type C.

Ориентировочная цена Corsair Obsidian 1000D составляет 400 долларов США.

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