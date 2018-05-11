Как упрощает жизнь внешняя гарнитура для аудиозаписи

Устройства, которые умеют делать все сразу, хороши только до тех пор, пока от них не требуется специфических функций. Тогда они резко уступают специализированным гаджетам, которые делают немного, зато хорошо. Рассказываем, для чего нужны микрофоны SHURE MOTIV и кому они пригодятся.

Вы ведете активный и творческий образ жизни

Если вы занимаетесь музыкой и репетируете или снимаете видео на концертах — то регулярно сталкиваетесь с необходимостью записать звук, а затем поделиться им с кем-то еще. Современные смартфоны прекрасно записывают видео, но для записи хорошего звука их встроенные микрофоны не предназначены. Если хочется высокого качества аудио, то на помощь придет внешний микрофон.

Конденсаторный стереомикрофон SHURE MOTIV MV88 подключается к iOS-устройствам (iPhone, iPad и iPod) через разъем Lightning и позволяет сделать запись отличного качества. Микрофон крепится к основанию шарниром, и его можно повернуть на 90 градусов, направив в сторону источника звука. За счет небольшого размера и цельнометаллической конструкции микрофон неприхотлив: он справляется почти с любыми условиями эксплуатации, и его можно всюду брать с собой.

Работа с MOTIV MV88 ведется через бесплатное приложение для iOS, в котором есть подсказки, выбор формата записи и дополнительные функции для повышения качества звука. Из пяти пресетов — готовых оптимальных наборов настроек — для концертов подойдет «Громкий звук». Впрочем, если вам хочется настроить все вручную, здесь предусмотрены 5-полосный эквалайзер, компрессор, ограничитель, регулирование усиления и прочие возможности для продвинутых пользователей. Записи можно редактировать: обрезать и разделять дорожки, настраивать кривые и устанавливать маркеры регулировки. Аудиозапись при желании сохраняется как видео.

Вообще, в приложении для MV88 функции расширены по сравнению с другими микрофонами MOTIV: здесь, например, можно вручную регулировать угол раскрытия диаграммы направленности. С MV88 iOS-совместимые устройства записывают звук с качеством 24 бит / 48 кГц. Это самый популярный микрофон MOTIV для различных событий, с которым вы получите профессиональную запись. В его послужном списке есть даже аудиоэффекты для компьютерных игр.

Для работы с видео пригодится бесплатное iOS-приложение Shure Motiv Video со стандартными видеонастройками — оно позволяет записывать изображение с несжатым звуком с несколькими битовыми глубинами и частотой дискретизации, а если использовать его с устройствами MOTIV, обладает всеми функциями аудиоприложения. Так можно записать видео с гораздо лучшим звуком, чем в стандартном видеоприложении iOS, к тому же не придется переключаться между ним и аудиоприложением Shure.

Узнать цену микрофона

Вы регулярно берете интервью, записываете лекции, выступления или совещания

Конечно, при этом можно использовать встроенный диктофон на смартфоне. Но он для этого, по большому счету, не предназначен: встроенный микрофон не направленно ловит звук, из-за чего записываются посторонние звуки, и речь говорящего потом можно просто не услышать. Особенно если запись шла в кафе, шумной аудитории или на улице, где дует ветер.

Микрофон MV88 двунаправленный, то есть он одинаково хорошо записывает как интервьюера, так и героя интервью и при этом игнорирует посторонние звуки. Для интервью подойдет пресет «Голос» в приложении. Записанное аудио можно моментально выложить в облако, на файлообменник или отправить по почте. Как и другие модели SHURE MOTIV, MV88 не нужно подключать к розетке — микрофон питается от смартфона или компьютера, причем щадит батарейку устройства и не требует от нее многого.

Сколько такой стоит

Вы записываете дома музыкальные инструменты, вокал или речь

Микрофон SHURE MOTIV MV51/A предназначен для домашней звукозаписи и способен заменить профессиональный студийный микрофон. Он служит для работы с акустическими или электронными инструментами, для вокала и просто для голоса: можно записывать дома подкасты или даже аудиокниги, озвучивать видео. В микрофон встроен выход для наушников, что позволяет в реальном времени контролировать запись. MV51/A можно просто поставить на стол или закрепить на микрофонной стойке.

Сколько с меня?

Профессиональная студийная запись — дорогостоящее занятие, и не каждая молодая группа станет тратить на это деньги, а качественного звука все же хочется. С портативным аудиоинтерфейсом SHURE MVI-LTG можно быстро и качественно записывать музыкальные инструменты прямо из дома или любого другого места: устройство небольшое и мобильное. К нему подключаются микрофон, бас-гитара, электрогитара или электронное фортепиано, запись можно осуществлять на смартфон (iOS и Android), планшет, компьютер или ноутбук. Как и все микрофоны MOTIV, MVI-LTG не требует отдельного питания и запитывается от устройства, на которое ведется запись.

В SHURE MVI-LTG пять пресетов для корректной записи речи или вокала, акустических и электронных инструментов. Есть функция регулировки уровня чувствительности и громкости, компрессии и эквализации, а также функция мьютирования сигнала. Интерфейс можно использовать с конденсаторными микрофонами — это позволяет функция фантомного питания. Кроме приложения Shure Motiv, устройство работает с GarageBand на macOS и с аналогичными программами для Windows.

Плата за свободу творчества

Вы часто общаетесь по видеосвязи или проводите вебинары

Да, встроенные микрофоны компьютера или смартфона справляются с этим нормально, но если общаться в Skype много, то качество звука играет большую роль. У MV51 большая диафрагма, широкий частотный диапазон и пять наборов настроек, а 25-миллиметровая мембрана воспроизводит самые тонкие нюансы звука. Сенсорная панель позволяет управлять чувствительностью, мьютированием и громкостью с помощью пальцев. Эксплуатацию микрофона упрощает откидная мини-стойка. MOTIV MV51/A работает с устройствами Mac, PC, iOS и Android.

Идеальный микрофон для разговоров в интернете или подкастов — SHURE MOTIV MV5/A-B-LTG. В нем три встроенных набора настроек: вокал, ровный сигнал и инструменты. Алюминиевая настольная стойка отсоединяется, что обеспечивает устройству портативность и небольшой вес — 90 граммов. Микрофон представлен в черном и серебристом цветах, в комплекте с ним идут провода для подключения к USB или Lightning.

Сколько отложить денег

Вы проводите стримы, записываете обзоры, подкасты и видео

В таком случае хороший звук без задержек — показатель вашего профессионализма и уважения к зрителям или слушателям, без чего не получится наращивать аудиторию. Считается, что видео с хорошим звуком и посредственной картинкой воспринимается даже лучше, чем с хорошей картинкой и плохим звуком.

Петличный микрофон SHURE MOTIV MVL отсекает посторонний шум и помехи. С помощью держателя его можно поместить как можно ближе к лицу, чтобы получить максимально чистый звук. В комплекте с MVL идет ветрозащита, и он отлично подходит для улицы: им пользуются даже репортеры некоторых региональных телеканалов.

Четырехконтактный разъем позволяет подключиться к выходу для наушников любого смартфона или планшета с функцией записи звука, а с мобильным приложением для iOS можно поделиться записями через электронную почту, текстовое сообщение или «Google Диск». Файлы сохраняются в сжатых форматах.

Сколько тратят репортеры