Новый Android и ещё 7 крутых технологий c конференции Google I/O, которые перевернут нашу жизнь

Заботливый Android P Смартфон имеет свойство выматывать: постоянные уведомления, звонки, бесконечные статьи, веселые видео, чатики с друзьями/родными/родителями/одноклассниками ребёнка и так далее. По крайне мере, так считают в Google , и именно поэтому в новом Андроиде P появятся инструменты для того, чтобы разумнее тратить своё время на смартфон. Теперь смартфон будет докладывать вам, сколько времени вы тратите на то или иное прлиожени (чтобы понять, что залипали в YouTube гораздо дольше, чем отвечали на сообщения в WhatsApp), сколько раз в день разблокировали смартфон, сколько раз получали от каждого приложения уведомления.

Что еще более любопытно, вы сможете задавать для себя время, сколько вы намерены проводить времени в том или ином приложении, и система будет вам напоминать, когда это время подойдёт к концу. Наконец, если вы хотите, чтобы смартфон совсем отстал со своими звонками и нотификациями, достаточно будет перевернуть его экраном вниз (мне кажется, или такое уже было еще на заре «смартфоностроения?»). Наконец, когда на любом смартфоне можно встретить режим цветопередачи с акцентом на тёплые оттенки (чтобы глаза не болели и засыпать было проще), Google решила пойти дальше, и теперь предлагает и вовсе делать изображение на дисплее чёрно-белым в ночные часы, чтобы вам уже не так хотелось развлекаться, а закончить переписку по делу или выставить будильни/другие рутинные настройки смартфона перед тем, как отойти ко сну.

Дополненная реальность в каждый навигатор!

Google рассказала про типичную проблему: вы выходите из метро, опаздывая на встречу, открываете навигатор, и долго не понять, как соотносится схема на экране с окружающей действительностью. Это понятно, что нужно идти в сторону улицы Такой-то, но в какой стороне она от меня? Google работает над улучшением навигатора, чтобы вы могли в реальном времени с помощью дополненной реальности видеть подписи к улицам там, куда вы направляете камеру смартфона, большие стрелки, которые будут показывать куда вам надо идти, названия магазинов и кафе по ходу вашего следования и т.д. Можно использовать навигацию и по-старинке, но с подсказками быстрее и удобнее.

Звонят роботы, а не человек

За рубежом всё популярнее становятся голосовые ассистенты, которых, кроме Siri от Apple , теперь есть целых несколько штук от разных компаний. И каждая компания борется за то, чтобы сделать своего помощника наиболее продвинутым.

На конференции Google показала настоящий «шаг вперёд»: теперь её Google Assistant сможет по вашей просьбе позвонить вашему сантехнику и попросить его навестить вас в удобное для вас время. В показанном на мероприятии общении между помощником и девочкой из парикмахерской всё это выглядело бесшовно. Не каждый, на мой взгляд, вообще бы догадался, что ему звонит робот. Но на демо-версиях всегда так, а как будет вживую — хотелось бы убедиться в ближайшее время.

Распознавание текста на лету

Кажется, не так давно для того, чтобы скопировать страницу текста с листа бумаги на компьютер, нужно было в лучшем случае положить источник в сканер, а потом специальной платной программой попытаться распознать текст. Либо, на худой конец, перепечатать всё руками. В 2018 всё (станет) гораздо проще: Google предлагает новую впечатляющую функцию распознавания текста смартфоном на лету.

Звучит не так интересно, как это на самом деле выглядит. Достаточно навести камеру на текст, например, на меню из зарубежного ресторана, и текст на дисплее вашего смартфона тут же становится интерактивным: вы можете копировать его в буфер обмена, сохранить, одним махом перевести в приложении-переводчике или же поискать информацию в интернете (потому что леший знает, что они там едят на рубежом, если название никак не намекает на блюдо). Хочется верить, что такая полезная функция не останется пробной версией.

Надоедливый поворот экрана теперь не такой надоедливый

Немножко снизим уровень пафоса («о боже мой, Google творит сенсации!» и т.д.) и перейдём к насущным пустякам. Сколько раз вам приходилось бороться с идиотским поворотом экрана невпопад, когда вы просто-напросто хотели смотреть что-либо на вашем смартфоне лежа на боку, а изображение переходило в альбомный режим? Теперь, спустя всего каких-то 10 лет после выхода первого телефона под управлением Андроид, эта ОС научилась перед поворотом экрана спрашивать, а точно ли вы хотите развернуть изображение? Мелочь, но какая приятная!

Больше функций в Google Photo

С нейросетями и машинным обучением можно обрабатывать фотографии практически одной кнопкой (не Prisma единой, товарищи, хоть другое на ум не сразу приходит), что очень удобно для тех, кто хочет редактировать фотки без уникальной художественной идеи и не хочет даже видеть тонны крутилок в Фотошопе. В прошлом году, на Google I/O 2017 корпорация анонсировала функцию, которая автоматически убирает лишние объекты со снимка. Например, сетку забора, через который вы не захотели перелезть, чтобы сфотографировать достопримечательность без оград ремонтных работ.

Правда, эта возможность до сих пор не вышла в широкие массы. Но зато в 2018-м Google представляет уже новые возможности. Например, Google Photo сможет обрабатывать снимок так, чтобы фон на фотографии становился чёрно-белым, а объект остался цветным — такой художественный эффект и сегодня довольно популярен. Можно и наоборот — восстанавливать цвета чёрно-белым фотографиям. Хотя это и не такая уж и новинка — видели мы аналогичные приложения минимум с прошлого года.

Gmail напишет письмо за вас Долгое время автодополнение на сотовых телефонах вызывало в основном смех. До сих пор помню, как смеялся, когда ZTE Nubia заменял имя и фамилию моего товарища Кирилла П. на «Король Миномётов». С тех пор много воды утекло и нынешние смартфоны уже легко угадывают правильное слово среди наших многочисленных опечаток. Но благодаря новой фишке Gmail теперь можно стать еще более ленивым.

Всеми любимый почтовый сервис обещает предлагать вам закончить не только одно слово, но и целое предложение. И это действительно круто, так как, с одной стороны, куда мы сейчас без текстовой переписки, с другой, набирать текст всё же дольше, чем проговаривать. И всё это будет особенно кстати, если вам часто приходится писать одни и те же или похожие реплики.

Продвинутое распознавание объектов

Мы все уже не раз слышали новости в духе «разработчик запустил программу по распознаванию объектов, чтобы отпугивать соседских котов» и прочий бестолковый бред. Но сейчас Google хочет внедрить кое-что более полезное. А именно возможность не только распознавать объекты и получать голый ответ «сумка», «башмак», «человек», но и гораздо более точные результаты.

Например, как было показано в демо-зоне, с помощью приложения Google Lens смартфоны могут автоматически искать вещи, очень похожие на то, на что вы навели камеру. А также подбирать что-то, что будет смотреться в одном стиле, будь то одежда или предмет интерьера. Звучит многообещающе.