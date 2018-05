Обзор FiiO M7 — плеер с замашками смартфона

В мае этого года FiiO порадовала своих российских поклонников новым аудиофильским плеером — в ассортименте портативных проигрывателей компании появилась новая модель M7. Главным отличием новинки стал новый чип Samsung Exynos 7270 — таким образом производитель решил максимально приблизить плеер к платформе смартфона (еще и Android установили, да-да). Плеер только-только поступил на российский рынок, а новинка уже оказалась в нашей редакции — о ней сегодня и поговорим.

Крошечный чип Exynos 7270 размером не больше ногтя и при этом агрегирует все функции системы. Мало того, что это двухъядерный процессор ARM Cortex-A53 с рабочей частотой 1 ГГц, так еще в чип интегрирована память DRAM, eMMC, модуль Bluetooth, FM-приемник и многое другое. А раз для смартфона такого чипа будет достаточно, чем плеер хуже? Именно так подумали в FiiO и в пару к Exynos 7270 добавили аудиофильский ЦАП, построенный на микросхеме ES9018Q2C. Получился плеер с задатками смартфона, но при этом с соответствующим по уровню звуком (Hi-Res, DSD и прочие заходят на ура).

Как все это показывает себя в эксплуатации?

Технические характеристики

Процессор: ARM Cortex-A53 1 ГГц, 2 ядра

ОС: Android 7.0 ЦАП: ES9018Q2C

Bluetooth: V4.2 + AptX-HD, LDAC

Экран: 3,2″ 800×400, сенсорный

ОЗУ: 2 ГБ ПЗУ: 2 ГБ Карты памяти: MicroSD до 512 ГБ Батарея: 40 дней в режиме ожидания

Поддерживаемые форматы DSD: DSD64 (.dsf,.dff APE Fast, Apple Lossless, FLAC, AIFF, WAV — до 192 кГц / 24 бит WMA Lossless — до 96 кГц / 24 бит; DSD128

Поддерживаемые lossy форматы:MP3, AAC, WMA, OGG Упаковка и комплект поставки

FiiO держат марку и в очередной раз решили обойтись без излишней вычурности. Нет в упаковке никаких коробок из дерева, кожаной отделки и прочей ерунды, которая сразу же увеличивает ценник устройства в 2-3 раза. Под обложкой скрывается минималистичный белый бокс с логотипом производителя — все просто и сдержанно. Без традиционной скретч-наклейки с кодом для проверки устройства не обошлось.

В коробке мы нашли кабель USB-C для зарядки, а также удобный силиконовый чехол, призванный сохранить плеер от внешних воздействий. Кстати, на экран уже с завода наклеена матовая пленка — надо заметить, очень аккуратно.

Чехол простой, но надежно защищает плеер со всех сторон, доступ к элементам управления и порту зарядки не нарушен. Впрочем, приятный на ощупь металлический корпус и стильный дизайн M7 все же заставляют носить данный плеер без какой-либо защиты. Рискованно, но красота требует жертв.

Что касается комплектации, она не слишком богатая, построена по принципу «ничего лишнего».

Дизайн и управление

Внешний вид M7 вызывает уважение. Кто-то может заметить схожесть дизайна плеера с тем же Astell&Kern AK70 Mk II (и будет даже прав), но это не так важно, ведь стоимость плееров FiiO заметно ниже. Поэтому тот факт, что китайцам удалось сделать устройство такого уровня, наоборот, заставляет порадоваться.

Корпус сделан из прочного алюминия и за счет острых граней отменно ложится в руку. Точнее, он словно сливается с ней. Основным элементом управления выступает сенсорный экран, который имеет разрешение 800 x 400 — для диагонали чуть больше 3 дюймов это очень неплохо. Экран выразительно передает цвета, обладает хорошей цветопередачей и неплохими углами обзора. С читабельностью на солнце также все хорошо, хотя яркость, конечно, приходится выкручивать на максимум.

Не забыли в FiiO и про кнопки управления. Почти все кнопки размещены на левой стороне плеера. Блок состоит из колесика регулировки громкости, двух боковых кнопок (служат для навигации по трекам) и одной — для активации воспроизведения/паузы. На правой стороне дополнительно нашлось место для MicroSD-слота.

Сверху расположился порт 3,5 мм для подключения наушников и кнопка включения с функцией светодиодного индикатора, отображающего разные режимы работы плеера.

Задняя панель лишена какой-либо функциональной нагрузки — это просто гладкий металл с логотипом производителя. За счет матового покрытия отпечатки пальцев практически не собирает.

Качество сборки уже традиционно для FiiO на высочайшем уровне, без малейших изъянов сборки, нет никаких скрипов, люфтов или намеков на болтание.

Ко всему этому прилагается и качественное ПО. В FiiO решили взять за основу одну из последних версий Android 7, которую основательно перелопатили для аудионужд, убрав все ненужное. В прошивке по умолчанию отсутствуют сервисы Google и Google Play, а также запрещена установка сторонних приложений.

Главное меню состоит из шести основных разделов — «Музыка», «Радио», «Проводник», «Галерея», «Техническая поддержка» и «Настройки». Меню управления музыкой интуитивное и понятное — есть сортировка по исполнителям и альбомам, спискам воспроизведения и так далее. Есть даже определенные возможности по настройке звука вроде эквалайзера, но к нему стоит обращаться редко.

Все управление сделано достаточно разумно и удобно, с ним легко разобраться и начать использовать. Те же настройки напоминают таковые из Android, но все сделано так, чтобы вы в первую очередь видели перед собой плеер, а не смартфон. Ну и на сладкое — USB с поддержкой режима OTG и DSD128.

Что касается времени автономной работы, по заверениям производителя, емкости батареи должно хватить на 20 часов воспроизведения музыки или 40 суток в режиме ожидания. Это можно смело подтвердить, и спасибо здесь стоит сказать не столько емкости аккумулятора, сколько чипу Exynos, который очень экономичен в плане времени автономной работы.

Для прослушивания плеера использовались проверенные временем наушники Audio Tehcnica MSR7. В данной модели компания решила по максимуму показать свои наработки, начиная с улучшенных 45 миллиметровых излучателей и заканчивая хитрой системой демпфирования и вентиляции, обеспечивающей оптимальный воздушный поток.

Неплохи наушники и внешне, да и материалы в них используются неплохие, и характеристики радуют:

Излучатель: динамический, 45 мм Диапазон частот: 5 Гц — 40 кГц Максимальная входная мощность: 2 Вт Чувствительность: 100 дБ/мВт Импеданс: 35Ω Вес: 290 г Кабель: сменный, в комплекте 3 м, 1,2 м, 1,2 с гарнитурой

Штекер: 3,5 мм Микрофон: конденсаторный, 50 Гц — 4000 Гц Вместе с MSR7 плеер M7 радует отличным разрешением и универсальностью. Эта парочка выдает аудиофильский звук, но при этом понять его смогут многие. Бас радует скоростными характеристиками, средние частоты хороши безоговорочно, а верхние — детальные и чистые. В случае с MSR7 необходимо подбирать хорошо контролирующий ВЧ-источник, и M7 отлично справляется с данной задачей.

Традиционно несколько треков в роли примера.

Thirty Seconds To Mars — «AMERICA». В новом альбоме вокал Джареда Лето ничуть не изменился, хотя прошло немало времени. Одно из ярких подтверждений тому — трек Walk On Water, который находится на первом месте в списке композиций альбома «AMERICA». Лето великолепно владеет голосом, и данная парочка отлично это передает.

Felix Jaehn — Ain’t Nobody. Одной из самых ярких новинок последних месяцев мы определенно можем назвать долгожданный альбом немецкого диджея и продюсера Феликса Йена. Еще два года назад танцполы мира покорила композиция «Ain’t Nobody (Loves Me Better)» при участии певицы Jasmine. И только попробуйте сказать, что вы ее не слышали!

DeadLock — Darkness Divine. Бодрый и энергичный метал — всегда хороший тест для плеера. Не превратить его в унылую колыбельную, сгладив все эмоции, но при этом не выжечь мозг слушателя резкостью и ярким звуком могут не все устройства. M7 это удалось.

Выводы

У FiiO получился интересный и универсальный плеер, который по достоинству оценят не только поклонники бренда, но и простые слушатели, которые стремятся прикоснуться к аудиофильскому звуку. А новый чип стал отличным дополнением и повысил производительность плеера — не зря эта платформа используется в умных часах Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 classic. И цена в 16-17 тысяч рублей стала отличной заявкой на рынке для M7.

Узнать больше о FiiO M7