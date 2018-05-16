Vivo X21i получил дисплей, занимающий 90,3% площади передней панели

Компания Vivo официально представила смартфон X21i, продажи которого должны стартовать до конца текущего месяца. Super AMOLED-экран смартфона с соотношением сторон 19:9 имеет 6,28 дюйма по диагонали и разрешение 2280х1080 точек. Он занимает 90,3% площади передней панели. В основе аппарата лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 тактовой частотой 2 ГГц.

Основная камера — сдвоенная, с одинаковыми датчиками по 12 мегапикселей. Фронтальная — 24 мегапикселя. Аппарат выпускается в двух довольно необычных вариантах — с 6 ГБ оперативной, но только 64 ГБ постоянной памяти, или только с 4 ГБ оперативной, но зато 128 ГБ постоянной. Причем стоят обе версии одинаково — около $425. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Источник: Vivo

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