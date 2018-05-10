Vivo V9 — еще один смартфон в популярном сегменте

В последнее время новинки в мобильной индустрии перешли в сегмент цен 20 000-25 000 рублей. Именно в этой ценовой категории представляется все больше новых моделей. У нас есть еще одна от компании, которая активно входит на наш рынок.

Компания Vivo пока не так знакома российскому покупателю, как некоторые более именитые представители индустрии. Тем не менее она очень интересна с точки зрения подхода и смелости применяемых в смартфонах решений, большинство из которых приходится по вкусу тем, кто останавливает свое внимание на ее новинках.

Такой новинкой стал смартфон Vivo V9, сочетающий в себе все последние веяния. Не забыли про выемку на экране, которая, с одной стороны, вызвала немало критики, а с другой — очень быстро начинает нравиться потребителям. Также не забыли про двойную камеру и корпус с глубоким блеском, уйдя от засилья однообразного алюминия с полосками антенн. Но стоит поговорить обо всем по порядку, ведь и минусы у этого смартфона есть.

Внешний вид Приятной особенностью корпуса Vivo V9 являются выпирающие грани корпуса, которые надежно впиваются в руку и при этом из-за небольшой толщины дают ощущение того, что смартфон тоньше, чем он есть на самом деле. 2,5D-стекло только дополняет этот образ.

Кнопки находятся на правой грани корпуса, но кнопку Power хотелось бы видеть чуть выше, так как к ней придется тянуться, если у вас длинные пальцы.

Сканер отпечатков пальцев на задней стенке, а спереди только минимальная рамка снизу и выемка в экране сверху. Сканер понадобится только тем, кто его очень любит, так как предусмотрена разблокировка по лицу.

Отдельно стоит отметить лоток для SIM-карт. Он не просто поддерживает две симки, но и не требует идти на компромисс, выбирая между второй симкой и картой памяти. Места хватит на все.

Зарядка производится через microUSB, находящийся на нижней грани корпуса между разъемом для наушников и динамиком.

Большой экран

Несмотря на в целом небольшой размер корпуса Vivo V9, он оснащен экраном с диагональю 6,3 дюйма. Частично такой диагонали удалось добиться благодаря применению той самой выемки в экране и минимальной рамки в нижней части.

Ширина боковых рамок при этом составляет всего 1,75 мм, что совсем немного, а сочетание всех описанных факторов выводит смартфон на одно из первых мест по показателю покрытия передней панели экраном. В случае Vivo V9 эта величина равняется 90% при соотношении сторон экрана 19:9.

Благодаря разрешению 1080 на 2280 пикселей, показатель плотности точек для такой большой диагонали хоть не является выдающимся, но ее вполне достаточно для комфортного использования.

Если бы экран был чуть-чуть поярче, то вопросов к нему не было бы вовсе, но яркости все равно хватает с запасом для помещений и простого уличного освещения. Трудности могут появиться только с мелкими деталями при попадании на экран прямых лучей полуденного солнца.

Для производства экрана применена технология IPS, которая имеет много поклонников, как и AMOLED, но объективными ее плюсами является то, что экран меняет цвета при просмотре под углом и при этом хорошо отображает белый цвет.

Три камеры с двух сторон

Основная камера, как и водится среди уважающих себя смартфонов, двухмодульная и имеет большое количество режимов съемки.

Разрешение сенсоров составляет 16 Мп и 5 Мп, а светосила F/2.0. По цифрам светосила хорошая, но чудес в темноте ждать не стоит. При вечернем освещении ее хватает, но с ночной съемкой с рук все равно придется помучиться. Чудес пока ждать не стоит, особенно в этом ценовом диапазоне.

Снимки имеют небольшой уклон в сторону теплых тонов, если снимать на автомате, но если вам это не нравится и вы хотите проявить свое видение, то для вас есть ручной режим.

Для ценителей видео в высоком разрешении камера способна снимать в 4K. Нельзя сказать, что это очень нужно и таким видео стоит забивать память устройства, но если вы хотите время от времени снимать такие видео, то проблем с этим не будет.

Фронтальная камера имеет большее разрешение и выдает уже 24 Мп. Благодаря этому и алгоритмам обработки изображения селфи получаются очень хорошего качества.

Отдельно порадовало то, что камера даже при сильно контровом свете может изменить настройки так, чтобы лицо было нормально видно. Фон вы потеряете, но при этом именно лицо будет видно. Это очень неплохой компромисс.

Для размытия заднего фона при съемке на фронтальную камеру, или, проще говоря, боке, есть специальный режим. В целом фон размывается качественной, но иногда бывают ошибки.

Без масок в современных смартфонах никуда, и поэтому они в Vivo V9 тоже есть, но их не так много, если вы их очень любите и постоянно ими пользуетесь. Для остальных их достаточно.

Производительность и железо

В основе производительности смартфона заложен процессор Snapdragon 626. Это восьмиядерный процессор, в паре с которым работает 4 ГБ оперативной памяти, ставшие золотым стандартом в наше время.

Встроенной памяти на выбор не будет. Vivo V9 выпускается только с памятью 64 ГБ и возможностью ее расширения еще на 256 ГБ при помощи карт памяти.

Для средних игр этого будет вполне достаточно, но если играть только в топовые игры, то частоты кадров может не хватить и возникнут вопросы к производительности, но все равно производительность V9 не ниже, чем у большинства основных конкурентов в этой ценовой категории.

Работает смартфон под управлением собственной оболочки Funtouch OS 4.0, созданной на основе Android 8.1. Хоть относительно новый Android и распространяется очень неплохо, но все равно новинки с ним на борту вызывают уважение.

За автономность отвечает аккумулятор с емкостью 3260 мАч. Чудес ждать не стоит, и на выходе получится все тот же один день эксплуатации. Но исходя из опыта использования, этот день получится с запасом, а если пользоваться не очень активно, то может хватить и на половину следующего дня.

Vivo V9 кроме всех стандартных беспроводных технологий, таких как Bluetooth 4.2, GPS и 2,4 ГГц Wi-Fi, поддерживает также 5 ГГц Wi-Fi, что встретишь не так часто.

Интересные особенности операционной системы

Фирменную оболочку Funtouch OS, построенную на базе Android 8.1, сложно назвать очередной реализацией собственного видения того, какой должна быть операционная система. В этой системе производитель продумал не мало интересных и полезных функций, про которые много говорили на презентации смартфона.

Уже сейчас доступен поиск по фотографиям с распознаванием сцен, включая группировку по папкам. Кроме этого есть такие программные фишки, как картинка в картинке, игровая клавиатура, видеовызов с режимом улучшения лица и караоке. Но на этом производитель не собирается останавливаться и обещает еще более интересные нововведения в следующих версиях прошивок.

Веру в это подкрепляет то, как при создании Vivo V9 производитель отнесся к наполнению смартфона функциями. Например, предусмотрен специальный режим для мотоциклистов, в котором смартфон сам понимает как нужно себя вести во время движения и когда можно отвлечь своего владельца, а когда лучше его не трогать и просто отправить СМС-сообщение с просьбой перезвонить позже.

Также хорошо реализовано управление смартфона жестами, делающее экранные кнопки ненужными. Управление жестами включается в настройках и позволяет вызывать функции, а также перемещаться между приложениями при помощи свайпов в нижней части экрана. Если активировать этот режим, то доступных функций становится даже больше, чем при использовании традиционного способа управления.

Если и этого мало, то такие функции как smart engine, прикольные animoji для любителей селфи и многое другое появится уже в ближайших версиях прошивок и сделают смартфон еще интереснее.

Комплектация

К комплекту поставки вообще нет никаких претензий. Его даже можно назвать богатым. Кроме самого смартфон в коробку положили:

адаптер питания на 2А кабель для зарядки

прибор для извлечения лотка

наушники

чехол

защитную пленку (уже нанесена на экран)

Общее впечатление

В целом смартфон, который, как гласит надпись на коробке, является официальным смартфоном предстоящего чемпионата мира по футболу, очень даже неплох. Он не обделен красивым дизайном, который не бросается в глаза, но вызывает ощущение законченности и добротности. А кроме этого, у него большой качественный экран и хорошая камера.

Если, как и большинству пользователей, вам этого достаточно, то обратите на него внимание, а если вам важнее производительность в играх и вы готовы заплатить намного больше, то тогда вы сможете найти для себя более подходящий вариант. А для своей ценовой категории смартфон получился вполне достойным и заслуживающим внимания.