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Китайцы показали безрамочный Vivo X21i с двойной камерой
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Китайцы показали безрамочный Vivo X21i с двойной камерой 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: ok-gadgets.net
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Vivo X21i, пока не представленный производителем официально.
В марте Vivo уже выпустила модели Vivo X21 и Vivo X21 UD, последний получил интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев. Новая модель базируется на процессоре не Qualcomm, а MediaTek.
Согласно данным регулятора, Vivo X21i оснащается 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.
Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч с быстрой зарядкой. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS. Смартфон работает под Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.
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