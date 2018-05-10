Производители графических процессоров не могут покрыть дефицит, созданный майнерами

Стремительное развитие технологии блокчейн и искусственного интеллекта создает дефицит на рынке графических процессоров, с которым производители не справляются.

Инновационный бум привел к тому, что ранее незаметные GPU стали краеугольным камнем в развитии двух технологий. Первая волна роста спроса пришла с популярностью криптовалют и майнинга. Однако сейчас системы ИИ, разработанные различными компаниями, от неизвестных стартапов до Google , используют те же чипы. Это направление также переживает подъем, но испытывает проблемы из-за дефицита.

Помимо нехватки самих чипов, покупатели говорят, что в последнее время их стоимость выросла до 50%. Компании рассказывают, что иногда им приходится ждать месяц, чтобы получить нужные чипы, а за это время цена может увеличиться на 15%. Поставщики говорят, что продукцию разбирают прямо со складов сразу после прибытия и ситуация продолжает ухудшаться.

Для борьбы с майнерами Nvidia, производитель 70% GPU, ввела ограничение на ежедневную продажу оборудования. Представители AMD ссылаются на то, что они сами испытывают недостаток в некоторых компонентов, необходимых для производства. Исполнительный директор Nvidia Хуан Жэньсюнь сказал, что компания до сих пор не может производить чипы достаточно быстро.

Даже несмотря на то, что Bitmain выпустила оборудование для добычи эфира, а Google предлагают собственные чипы для работы с ИИ через облачные сервисы, дефицит сохраняется. Организаторы некоторых стартапов говорят о том, что помимо самих чипов сталкиваются с недостатком другого оборудования, необходимого для установки и подключения GPU.

Напомним, что скоро Уолл-стрит начнет принимать биткоины.

текст: Иван Маличенко, фото: Unspalsh